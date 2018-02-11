資料遭帶走 黨產會9日約談婦聯會人員瞭解

（中央社記者李淑華、劉麗榮台北11日電）黨產會發言人施錦芳今天證實，9日約談婦聯會副秘書長汲宇荷等人，以瞭解前婦聯會主委辜嚴倬雲派秘書到婦聯會帶走哪些資料。待約談內容整理後，再決定後續調查方向。



中華民國婦女聯合會主委雷倩日前在臉書發文說，「2/9城破後9日，風雨故人來」。她說，「今天（指9日）黨產會再度大動作約詢婦聯會會務人員，包含副秘書長，秘書室主任，總務組長、辜嚴主委秘書、兩名司機。」據事後瞭解，重點仍是在釐清婦聯會依黨產條例及促轉條例「應保存」的資料去向。



對此，不當黨產處理委員會發言人施錦芳晚間接受訪時證實，黨產會確實9日約談了婦聯會副秘書長汲宇荷、秘書室主任王萍、總務組長朱愛娜等3人。主要是因為黨產會日前赴婦聯會調閱資料，發現有一些東西不見了，據說是辜嚴倬雲派秘書去婦聯會拿走。



施錦芳說，初步調查發現被帶走的東西，包括一些文件、資料及存摺。由於9日才剛約談完，還在整理約談的資料內容，待整理出來後，再看後續的調查方向，「該約談誰，就約談誰」。



施錦芳說，包括婦聯會會務人員、常委們，大家都很擔心資料不見，尤其不瞭解婦聯會過去的財務狀況，所以黨產會也會加緊腳步，掌握更深入的東西，以利後續調查。



此外，雷倩今天凌晨也在臉書發文說，「2/10很多人警告我們，綿密的政商權勢，足以湮滅證據掩蓋真相。屆時，歷史事實會由高明的公關與強勢的媒體界定。正義，不過是緣木求魚。」



婦聯會1月底召開臨時會員代表大會，會中表決反對簽署行政契約，隨後，黨產會於2月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織，包括現金新台幣385億元立即被凍結，須經黨產會同意才可動用。



對此，婦聯會律師向法院聲請停止執行原處分。台北高等行政法院9日以不符停止執行要件為由，裁定駁回，得抗告。雷倩則表示，會持續提抗告。1070211