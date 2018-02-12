/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 俄羅斯香港巴士花蓮地震平昌冬奧
>rss

總統監誓 徐國勇陳師孟等人完成宣誓

發稿時間：2018/02/12 11:30

最新更新：2018/02/12 11:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統府12日舉行新任行政院、司法院、考試院政務人員及監察院監察委員宣誓典禮，監察委員田秋堇（前左）、陳師孟（前右2）等人在總統蔡英文監誓下宣誓就職。中央社記者孫仲達攝　107年2月12日總統府12日舉行新任行政院、司法院、考試院政務人員及監察院監察委員宣誓典禮，監察委員田秋堇（前左）、陳師孟（前右2）等人在總統蔡英文監誓下宣誓就職。中央社記者孫仲達攝　107年2月12日

（中央社記者范正祥台北12日電）行政院政務委員兼發言人徐國勇、政務委員兼公共工程委員會主任委員吳澤成、監察院監察委員陳師孟等人今天在總統府宣誓，由總統蔡英文監誓。

總統上午主持「新任行政院、司法院、考試院政務人員及監察院監察委員宣誓典禮」，宣誓人由吳澤成帶領宣讀誓詞。宣誓後，總統逐一向宣誓人握手祝賀，儀式簡單隆重。

總統府秘書長吳釗燮、行政院副院長施俊吉、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅等人均在場觀禮。

宣誓人員還包括：公務員懲戒委員會委員長石木欽、監委王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林Walis．Perin、林盛豐、高涌誠、張武修、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲、中央選舉委員會委員並為主任委員陳英鈐、勞動部政務次長蘇麗瓊、銓敘部政務次長蔡秀涓及駐巴拉圭大使周麟等。（編輯：李淑華）1070212

總統蔡英文（左）12日在總統府主持「新任行政院、司法院、考試院政務人員及監察院監察委員宣誓典禮」。中央社記者孫仲達攝 107年2月12日總統蔡英文（左）12日在總統府主持「新任行政院、司法院、考試院政務人員及監察院監察委員宣誓典禮」。中央社記者孫仲達攝 107年2月12日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP