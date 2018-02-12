總統監誓 徐國勇陳師孟等人完成宣誓

總統府12日舉行新任行政院、司法院、考試院政務人員及監察院監察委員宣誓典禮，監察委員田秋堇（前左）、陳師孟（前右2）等人在總統蔡英文監誓下宣誓就職。中央社記者孫仲達攝 107年2月12日

（中央社記者范正祥台北12日電）行政院政務委員兼發言人徐國勇、政務委員兼公共工程委員會主任委員吳澤成、監察院監察委員陳師孟等人今天在總統府宣誓，由總統蔡英文監誓。



總統上午主持「新任行政院、司法院、考試院政務人員及監察院監察委員宣誓典禮」，宣誓人由吳澤成帶領宣讀誓詞。宣誓後，總統逐一向宣誓人握手祝賀，儀式簡單隆重。



總統府秘書長吳釗燮、行政院副院長施俊吉、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅等人均在場觀禮。



宣誓人員還包括：公務員懲戒委員會委員長石木欽、監委王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林Walis．Perin、林盛豐、高涌誠、張武修、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲、中央選舉委員會委員並為主任委員陳英鈐、勞動部政務次長蘇麗瓊、銓敘部政務次長蔡秀涓及駐巴拉圭大使周麟等。（編輯：李淑華）1070212



