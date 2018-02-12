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九二一震前非單一產權高樓 全面耐震快篩

發稿時間：2018/02/12 15:22

最新更新：2018/02/12 15:22

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（中央社記者謝佳珍台北12日電）內政部政務次長花敬群今天表示，將針對九二一地震前所興建的供公眾使用、非單一所有權人的高樓層建築物快篩，主動通知進行耐震評估，若結果確認有安全疑慮，將要求耐震改善。

花敬群表示，快篩之後才知道哪些建築物具危險性，目前初估九二一地震以前興建的12樓以上建築物，全國有7850棟；9樓以上建築物有1萬2656棟，這些都是要全面進行快篩的標的物。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌。內政部長葉俊榮中午在花敬群、營建署代理署長王榮進等人的陪同下召開記者會，說明後續因應作為。

為強化全台建築物安全，王榮進表示，公有建築物約2萬7000多棟，已依據「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，完成耐震評估。

私有建築物方面，王榮進說，內政部已修訂「建築物公共安全檢查簽證及申辦辦法」，將私有供公眾使用建築物也納入強制耐震能力評估的範圍，只要是民國88年12月31日以前領得建照的私有供公眾使用的建築物，例如旅館、醫院、百貨公司等，樓地板面積累計達1000平方公尺以上，且同屬一所有權人或使用人，都要辦理耐震評估。

花敬群表示，將擴充到非單一所有權人、民國88年九二一地震前興建具公共使用的高樓層，進行「全面快篩」。

王榮進說明，將由地方政府主動調閱建照圖說進行快篩，內政部補助每件2000元，快篩後具有軟（弱）層或結構型態具有潛在高危險疑慮建築物，主動通知進行耐震評估；未依規定辦理耐震評估者，依建築法第91條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

王榮進說，評估結果確認具有安全疑慮者，要求進行耐震改善，所有權人或使用人應於一定期間內提出重建計畫、都市更新計畫或全面性補強計畫，違反規定擬處6萬元以上30萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1070212

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