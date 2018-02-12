台灣競爭力論壇指民調低 府：民調時間過期

台灣競爭力論壇12日發布民調指出，總統蔡英文的施政滿意度僅有27.6%。對此，總統府發言人黃重諺（圖）回應，「今天好像有份民調是上個月執行的，這個民調好像已經有點過期了」。中央社記者郭日曉攝 107年2月12日

（中央社記者王承中、范正祥台北12日電）台灣競爭力論壇今天發布民調指出，總統蔡英文的施政滿意度僅有27.6%。對此，總統府回應，「今天好像有份民調是上個月執行的，這個民調好像已經有點過期了」。



總統府發言人黃重諺下午回應表示，民調數字各自不同，參考意義也不一，沒有進一步的評論。不過，一般來講，民調是為了了解最新民意指向的調查工具，「今天好像有份民調是上個月執行的，這個民調好像已經有點過期了。」



黃重諺強調，政府當前首要工作是協助地方完成災後重建和復興，同時也持續為進入正面循環的總體經濟創造更好的發展條件，包括致力改善國民整體生活等事務。過去一年，在政府及全體國人共同努力之下，國家各項重要經濟指標都持續正向發展，重大改革也都在順利推動中，整體而言，國家已經告別了多年的停滯。



民主進步黨發言人蔡適應下午回應中央社記者詢問時說，政黨支持度，民調資料沒有一致系統性，不能評論。另外，總統蔡英文及行政院長賴清德的滿意支持度，民調執行日期不同，中間發生花蓮震災，政府救災表現會影響民眾觀感。



蔡適應指出，台灣競爭力論壇今天發布的民調執行時間是今年1月28日至30日，資料較舊。台灣世代基金會今天發布的民調是2月9日至10日所做，是最新調查結果，調查顯示，蔡總統支持度為57.2%，蔡總統施政滿意度為51.2%。



台灣競爭力論壇上午在立法院舉辦「蔡政府施政總檢討民調發布會」。台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，對於蔡總統的施政表現，不滿意者超過60.3%，滿意者僅27.6%，未表態有12.2%。



謝明輝說，賴清德的施政表現則出現死亡交叉，不滿意者有41.1%，高於滿意者37.7%，未表態有21.1%。



對於政黨的支持度，謝明輝表示，根據民調結果，國民黨最高占19.1%，依序是民進黨18.1%，時代力量6.2%，親民黨為2.1%，但有52.8%過半數的受訪者未表態，中間選民超過半數，顯示民眾對政黨好感大減。



台灣競爭力論壇理事長龐建國表示，勞基法再修法被民進黨視為賴清德就任行政院長後最重要的一項政績，但大多數民眾卻不認為可以提升勞權，這導致蔡總統的施政滿意度持續低迷，而賴清德施政表現也出現死亡交叉，不滿意度高於滿意。



文化大學政治學系教授楊泰順表示，本次民調顯示民眾對國民黨支持度超過民進黨，而日前美麗島電子報調查，也是首次出現民眾對國民黨的好感超過民進黨（31.1%、30.3%)，而綜合各家最近民調，兩黨支持度日趨接近。



本次民調於1月28日至30日委託全國公信力民意調查公司進行調查。調查對象是戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格公民。以訪員電話訪問方式，配合「CATI2000電腦輔助電話訪問系統」進行調查。資料依「性別」、「年齡」及「教育程度」、「地區」加權以與母體比例相符。有效樣本共計1081份，在95％信心水準下，抽樣誤差約為正負2.98％。（編輯：李淑華）1070212