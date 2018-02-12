黑鷹墜海 葉俊榮落淚：痛失3位弟兄

內政部長葉俊榮（圖）12日在內政部舉行記者會，提到黑鷹直升機日前深夜墜海，機上6人罹難，葉俊榮哽咽表示難過及不捨。中央社記者吳翊寧攝 107年2月12日

（中央社記者謝佳珍台北12日電）黑鷹直升機5日墜海，內政部長葉俊榮今天哽咽且落淚表示，損失正駕駛、副駕駛及機工長3位弟兄，是心中很大的痛。空勤總隊總隊長董劍城說，預計14日開始打撈作業。



空勤黑鷹直升機5日深夜執行蘭嶼後送病患任務，在蘭嶼機場起飛不久後失蹤，經過多日搜尋，確定直升機落海，包括機組和後送病患、護理人員等6人罹難。



葉俊榮中午在內政部政務次長花敬群、空勤總隊總隊長董劍城、營建署代理署長王榮進、消防署長陳文龍、警政署長陳家欽等人陪同下召開記者會，說明黑鷹直升機搜救進度與花蓮地震災後重建。



談到黑鷹直升機搜救進度，葉俊榮表示，目前配合飛安會調查，鎖定在訊號源500公尺範圍內、深度約850公尺深，他已指示結合內政部所有資源，包括會計、總務等部門，全力協助空勤總隊進行後續工作，「損失這3位弟兄，是心中很大的痛。」



葉俊榮說，當天晚上他接到黑鷹直升機失聯的電話，第一個反應是要盡全力搜救，只要有任何一點可能，都不要放棄，他立刻致電國防部、海巡署請求協助，很感謝他們在關鍵時刻提供協助。



董劍城表示，目前已緊急辦理採購，希望能盡速執行，順利的話，希望廠商在14日進行打撈，但必須配合天氣與海象。（編輯：郭萍英）1070212