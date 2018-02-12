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副總統慰勞居家照服員 盼南投為全國典範

發稿時間：2018/02/12 16:50

最新更新：2018/02/12 16:50

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）副總統陳建仁代表蔡總統，今天到南投縣慰勞居家照顧服務員，並致春節加菜金；副總統肯定居服員有時比家屬更像家屬，是個案的家人，期勉居服員持續做更好，成為全國典範。

副總統陳建仁由衛生福利部長陳時中、南投縣政府秘書長洪瑞智、草屯鎮長洪國浩等人陪同，下午訪視南投縣家庭照顧者關懷協會，代表總統蔡英文關懷約50名居家照顧服務員、致贈新台幣2萬元加菜金，協會則回贈感謝狀，並擬將加菜金作為社區關懷據點修繕經費。

副總統首先聽取協會簡報，了解協會的居家服務、居家喘息服務、服務個案及區域、居服員總人數等資料；他說，照顧服務員如同醫師、牙醫師、藥師、社工師、護理師等，是非常專業的工作，需要很好的訓練，有些時候，居服員比個案家屬更像家屬，是他們的家人。

陳副總統表示，全民健康保險是世界典範，協會在南投縣推動居家服務工作，希望未來推廣到全國，使更多人受惠，甚至讓世界學習台灣的作法，因此，每位居服員都是典範及學習標竿，期許未來做得更好。

南投縣家庭照顧者關懷協會創會理事長吳棋祥說，協會目前服務個案達1057人，服務範圍南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、草屯鎮、中寮鄉、集集鎮，個案服務量是南投縣最多，也是縣內唯一提供夜間及假日交通接送的服務組織。

洪瑞智說，截至民國106年12月，南投縣人口50萬1051人，65歲以上人口8萬2780人，老人比例16.52%，推動長照刻不容緩，配合長照2.0政策，目前長照服務單位共20家，其中居家服務4096名失能老人及身心障礙者，有17名業務負責人、65名居家服務督導員、550名照顧服務員，範圍涵蓋全縣13個鄉鎮市。（編輯：施燕飛/李亨山）1070212

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