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姚文智：綠支持者不滿柯文哲 波及議員選情

發稿時間：2018/02/13 11:01

最新更新：2018/02/13 12:18

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民主進步黨立委姚文智（後排左2）13日與台北市議員阮昭雄（左1）和王閔生（後排右2）到東門市場掃街。姚文智說，很多民進黨支持者與台北市長柯文哲「道不同，不相為謀」，這樣的情緒當然會影響到議員投票。（姚文智辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真　107年2月13日民主進步黨立委姚文智（後排左2）13日與台北市議員阮昭雄（左1）和王閔生（後排右2）到東門市場掃街。姚文智說，很多民進黨支持者與台北市長柯文哲「道不同，不相為謀」，這樣的情緒當然會影響到議員投票。（姚文智辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真　107年2月13日

（中央社記者陳俊華台北13日電）民主進步黨立委姚文智今天說，很多民進黨支持者與台北市長柯文哲「道不同，不相為謀」，這樣的情緒當然會影響到議員投票，民進黨應堅定意志自推人選，過年後時間還綽綽有餘。

自由時報報導，國會觀察基金會董事長姚立明在12日播出的政論節目中表示，台北市選情已不是市長選舉輸贏的問題，而是民進黨在台北市的元氣問題，民進黨過去從來沒有像現在這樣，議員差點過半，「如果不提名（市長），我保證他少掉個5席、6席都不只」。

姚文智上午到東門市場掃街，距台北市長柯文哲住家僅100公尺、距離國民黨台北市長參選人丁守中總部更只有50公尺。媒體詢問，是否有較勁意味？姚文智受訪時說，剛好距離都很近，是一個巧合，這附近他常來，「不會每天都想跟他們較勁」。

姚文智說，現在情勢很清楚，民進黨支持者很多對柯文哲「道不同，不相為謀」，這樣的情緒當然會影響到議員的投票，民進黨還是要堅定意志，推出自己的候選人，哪怕有更多人加入，只要有好的機制選出自己人選，過完年時間都還綽綽有餘。

姚文智表示，台北市跟其他縣市不一樣，是講理念、價值、市政願景，只要按照大家期待，相信民進黨團結一致，就可以打贏選舉。

他也說，東門市場改建已經談30年，市場改建效率真的太慢，政府要扛起責任，思考要如何跟周邊私有地進行公辦都更，創造整個地區最大利益，若市場能闢建混居式的社會住宅，市政府有很多工具，只是要不要扛起責任。

姚文智說，他剛問一下里長，好像協調工作都交給里長，「這不對的，市政府要自己跳出來」，由市政府直接擔任實施者，把市場與區域發展變成最大目標努力，讓東門市場發光發熱，不能把責任丟給別人。他若能擔任台北市長，「半夜都來看怎麼把東門市場改建起來，南門市場也一樣」。（編輯：張良知）1070213

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