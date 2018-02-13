/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金與正俄羅斯香港巴士花蓮地震
>rss

推動登山觀光 綠委籲修法解除山地管制

發稿時間：2018/02/13 11:31

最新更新：2018/02/13 11:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王承中台北13日電）民進黨籍立委黃國書今天針對日前登山客遭以國安法移送表示，許多熱門登山路線如合歡北峰，都在國安法管制區中，但解嚴後從未修正。山地管制解禁已是朝野共識，呼籲儘速完成協商，讓惡法退場。

日前有登山客進入山地管制區登山遭警方以違法國安法移送並被判決有罪。黃國書上午在立法院召開「登山客竟成國安犯，動員戡亂惡法幽靈何時才能退出美麗山林」記者會，要求政府不應將國安法作為禁止民眾入山以方便管理的工具，並要求內政部、國防部釐清國安法管制區劃設。

黃國書表示，近年政府希望推動生態觀光，以親山近水為號召，但政府卻又反其道而行，以國安法將登山客送辦，這實在是令人感到不可思議。「把用來管匪諜的國安法拿去對付登山客，本末倒置。」

黃國書說，很多人都不知許多熱門登山路線如台中的鳶嘴山、稍來山、谷關七雄或合歡北峰，通通都在國安法管制區中，而國安法前身是動員戡亂時期國家安全法，當初入山管制原意是考量治安及國防，但解嚴以來從未配合修正。

他說，針對山林保護已有森林法可以管制人車進出，去年底立法院內政委員會討論國安法，有關山地管制解禁已是朝野共識，目前正在協商中，呼籲朝野儘速完成協商，讓惡法退場。

與會的林務局科長吳學平表示，林務局取締山老鼠已有相關法令規定，會按照既有的規定去管制，對於熱愛登山的山友，雖然林務局在重要的林道出入口有設置管制點，但基本上是管車不管人。

吳學平說，林務局一直強調推動登山旅遊與保護山林要兼顧，不會抹煞登山客的權益。（編輯：蘇志宗）1070213

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP