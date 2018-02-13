推動登山觀光 綠委籲修法解除山地管制

（中央社記者王承中台北13日電）民進黨籍立委黃國書今天針對日前登山客遭以國安法移送表示，許多熱門登山路線如合歡北峰，都在國安法管制區中，但解嚴後從未修正。山地管制解禁已是朝野共識，呼籲儘速完成協商，讓惡法退場。



日前有登山客進入山地管制區登山遭警方以違法國安法移送並被判決有罪。黃國書上午在立法院召開「登山客竟成國安犯，動員戡亂惡法幽靈何時才能退出美麗山林」記者會，要求政府不應將國安法作為禁止民眾入山以方便管理的工具，並要求內政部、國防部釐清國安法管制區劃設。



黃國書表示，近年政府希望推動生態觀光，以親山近水為號召，但政府卻又反其道而行，以國安法將登山客送辦，這實在是令人感到不可思議。「把用來管匪諜的國安法拿去對付登山客，本末倒置。」



黃國書說，很多人都不知許多熱門登山路線如台中的鳶嘴山、稍來山、谷關七雄或合歡北峰，通通都在國安法管制區中，而國安法前身是動員戡亂時期國家安全法，當初入山管制原意是考量治安及國防，但解嚴以來從未配合修正。



他說，針對山林保護已有森林法可以管制人車進出，去年底立法院內政委員會討論國安法，有關山地管制解禁已是朝野共識，目前正在協商中，呼籲朝野儘速完成協商，讓惡法退場。



與會的林務局科長吳學平表示，林務局取締山老鼠已有相關法令規定，會按照既有的規定去管制，對於熱愛登山的山友，雖然林務局在重要的林道出入口有設置管制點，但基本上是管車不管人。



吳學平說，林務局一直強調推動登山旅遊與保護山林要兼顧，不會抹煞登山客的權益。（編輯：蘇志宗）1070213