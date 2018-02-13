/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金與正俄羅斯香港巴士花蓮地震
>rss

國軍續派兵力 搜尋黑鷹與幻象戰機駕駛

發稿時間：2018/02/13 12:05

最新更新：2018/02/13 12:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北13日電）國防部今天表示，國軍將持續派遣海、空軍兵力搜尋黑鷹直升機駕駛康萬福等機組及搭乘人員；國軍也將持續派遣海、空軍兵力搜尋失聯的幻象飛行員何子雨上尉及幻象戰機。

空勤總隊第三大隊第三隊編號NA-706黑鷹直升機，5日深夜執行蘭嶼病患後送，在蘭嶼機場起飛3分鐘後失蹤。機上有正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、護士蔡邑敏，以及病患和家屬6人。經過5天5夜搜尋，確定直升機墜海，6人全部罹難。

國防部發言人陳中吉今天在國防部例行記者會中表示，自2月6日到今天，國軍累計派遣搜尋兵力計海軍18艘次、空軍16架次協助搜尋。

陳中吉說，直升機正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥曾經是國軍同袍，退伍後仍選擇駕駛救難直升機的艱鉅工作，國軍將持續派遣海、空軍兵力進行搜尋，希望能盡快尋獲康萬福等機組及搭乘人員。

陳中吉說，國軍也沒有忘記空軍第2聯隊何子雨上尉，自去年11月7日到今天為止，國軍累計派遣搜尋兵力計海軍232艘次、海巡46艘次及空軍276架次、空勤總隊7架次、測量船奧黛莉絲號33艘次以及海洋探勘船寶拉麗絲號4艘次。

陳中吉表示，何子雨是國軍同袍，國軍將持續派遣海、空軍兵力進行搜尋，期能盡快尋獲何子雨及幻象戰機。（編輯：蘇志宗）1070213

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP