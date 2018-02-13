國軍續派兵力 搜尋黑鷹與幻象戰機駕駛

（中央社記者呂欣憓台北13日電）國防部今天表示，國軍將持續派遣海、空軍兵力搜尋黑鷹直升機駕駛康萬福等機組及搭乘人員；國軍也將持續派遣海、空軍兵力搜尋失聯的幻象飛行員何子雨上尉及幻象戰機。



空勤總隊第三大隊第三隊編號NA-706黑鷹直升機，5日深夜執行蘭嶼病患後送，在蘭嶼機場起飛3分鐘後失蹤。機上有正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、護士蔡邑敏，以及病患和家屬6人。經過5天5夜搜尋，確定直升機墜海，6人全部罹難。



國防部發言人陳中吉今天在國防部例行記者會中表示，自2月6日到今天，國軍累計派遣搜尋兵力計海軍18艘次、空軍16架次協助搜尋。



陳中吉說，直升機正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥曾經是國軍同袍，退伍後仍選擇駕駛救難直升機的艱鉅工作，國軍將持續派遣海、空軍兵力進行搜尋，希望能盡快尋獲康萬福等機組及搭乘人員。



陳中吉說，國軍也沒有忘記空軍第2聯隊何子雨上尉，自去年11月7日到今天為止，國軍累計派遣搜尋兵力計海軍232艘次、海巡46艘次及空軍276架次、空勤總隊7架次、測量船奧黛莉絲號33艘次以及海洋探勘船寶拉麗絲號4艘次。



陳中吉表示，何子雨是國軍同袍，國軍將持續派遣海、空軍兵力進行搜尋，期能盡快尋獲何子雨及幻象戰機。（編輯：蘇志宗）1070213