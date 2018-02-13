美加免試換駕照 超過1萬5000台人受惠

外交部北美司司長陳立國13日在外交部例行新聞說明會表示，外交部與交通部合作推動海外免試換駕照，自2013年以來，在北美地區，共有超過1萬5000名台灣人受惠。中央社記者侯姿瑩攝 107年2月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）外交部與交通部合作推動海外免試換駕照，自2013年以來，在北美地區，共有超過1萬5000名台灣人受惠，其中在美國約有1萬700人受惠。



外交部北美司司長陳立國今天在外交部例行新聞說明會表示，為增進國人旅居或留學美加地區的生活便利，自2013年起，外交部、交通部共同努力推動與美國各州、加拿大各省簽署駕照免試換照協定。



陳立國說，到目前為止美國已有25州、加拿大有9個省，完成與台灣簽署相關協定，包括去年美國維吉尼亞州、愛荷華州、肯塔基州等。居住於當地且符合申請資格的台灣人，可持國內核發的有效駕照，免試申換當地駕照。



經統計，去年有約6400人在美加地區免試換照；從2013到2017年底，總計超過1萬5000人在北美地區使用免試換駕照，包括在美國有1萬700人、在加拿大有4800人受惠。



根據外交部網站資訊，與台灣簽有駕照互惠協定包括美國馬里蘭州、德州、華盛頓州、夏威夷州、賓夕法尼亞州、麻薩諸塞州、佛羅里達州等，以及加拿大魁北克省、緬尼托巴省、安大略省、諾瓦斯科西亞省等。



除了北美地區之外，外交部網站資料顯示，其他包括歐洲有12個國家、亞太地區有26國或地區、中南美洲11國等，也都有給台灣免試換駕照便利。（編輯：林沂鋒）1070213