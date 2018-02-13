陳師孟：諮委多政黨色彩 聘請應讓人信服

（中央社記者謝佳珍台北13日電）監察委員陳師孟今天表示，目前過半的監察院諮詢委員顯示出有強烈的政黨色彩，比較服從威權體制，應該聘請讓大家心服口服的諮詢委員。



監察院上午召開院會，這是陳師孟等11名新任監委上任後，首次院會，監察院諮詢委員角色與定位成為討論焦點。



與會監委轉述，原擔任監察院諮詢委員的許宗力因升任司法院長，已辭去監察院諮詢委員，陳師孟在院會建議監察院長張博雅補聘諮詢委員時，能由新任監委推薦。



張博雅同意陳師孟建議後，有監委提及，監察院諮詢委員陳長文是憲法權威，適任諮詢委員職務，不過，隨後陳師孟發言反駁，指他沒聽過陳長文是憲法權威，而是前總統馬英九御用律師。



監察院諮詢委員的角色與定位，隨後引發監委熱烈討論。有監委表示，監察委員獨立辦案，就各自案件可請專家諮詢，釐清事實，很少求助諮詢委員意見，諮詢委員對監委的幫助不大。



有監委說，監察院諮詢委員會設置辦法規定每3個月開會1次，第4屆監察委員時，諮詢委員會曾開過幾次會，但目前第5屆監察委員，至今未開會，功能不彰，有檢討必要。



陳師孟會後接受中央社記者訪問表示，諮詢委員比較是象徵性、榮譽性的功能，他不反對檢討諮詢委員的角色與定位。



陳師孟認為，目前過半的諮詢委員顯示出有強烈的政黨色彩，比較服從威權體制，應該聘請讓大家心服口服的諮詢委員。



律師陳長文日前推動「反妨害司法公正公投」，理由是陳師孟公然恐嚇司法機關，要以監委職權查辦判決不合己意的法官，顯示台灣法治與司法獨立已危如累卵。陳師孟在6日的監察院談話會，要求張博雅下屆不要聘陳長文擔任諮詢委員。



陳師孟表示，陳長文身為監察院諮詢委員應該有分寸，監察院諮詢委員卻恫嚇監察委員，並不適合；張博雅已承諾不再聘陳長文。



監察院諮詢委員會為特種委員會之一，由監察院長聘學者、專家擔任，主任委員為監察院長張博雅、副主委為監察院副院長孫大川。



根據監察院網站資料，監察院諮詢委員包括古登美、吳清基、李伸一、李念祖、胡佛、高希均、張麟徵、陳長文、趙可式、趙榮耀、劉光華、顏嗣鈞。諮詢委員會2年一聘，這一任到今年8月屆滿。（編輯：李淑華）1070213