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視察反潛航空大隊 蔡總統贈加菜金

發稿時間：2018/02/13 16:04

最新更新：2018/02/13 20:43

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總統蔡英文（前右3）13日到左營海軍艦隊指揮部視察反潛航空大隊及反潛直升機動態操演。中央社攝　107年2月13日總統蔡英文（前右3）13日到左營海軍艦隊指揮部視察反潛航空大隊及反潛直升機動態操演。中央社攝　107年2月13日

（中央社高雄13日電）總統蔡英文今天南下左營海軍艦隊指揮部視察反潛航空大隊的反潛直升機及聲納吊放操演，S70C型及500MD型共6架直升機還低空通過向總統致敬。

蔡總統在結束視導行程前還和官兵弟兄合照並致贈加菜金，由反潛航空大隊大隊長嚴坤輝代表接受。

總統一早視察陸軍第八軍團指揮部，接著轉往海軍艦指部。國防部長馮世寬、國安會秘書長嚴德發、參謀總長李喜明和海軍司令黃曙光等人陪同於反潛航空大隊的海鷹營區視察，總統聽取官兵簡報S70C型及500MD型反潛直升機的功能，接著校閱動態操演。

S70C型及500MD型反潛直升機動態操演緊急起飛、編隊飛行及聲納吊放，模擬聲納切換拍發、被動監聽等模式，以以因應海空聯合反潛作戰。

總統的視線隨著反潛直升機升空、聲納模擬吊放移轉，最後6架直升機還以低空通過的方式向總統致敬，過程情境逼真、緊湊。總統在艦指部停留時間約15分鐘，離開前和官兵合影並致贈加菜金。(編輯:孫承武) 1070213

總統蔡英文13日到左營海軍艦隊指揮部視察反潛航空大隊及反潛直升機動態操演，圖為S70C型直升機低空飛行。中央社攝　107年2月13日總統蔡英文13日到左營海軍艦隊指揮部視察反潛航空大隊及反潛直升機動態操演，圖為S70C型直升機低空飛行。中央社攝　107年2月13日
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