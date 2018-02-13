大陸台生春節返台 海陸兩會：大致順利

（中央社記者繆宗翰台北13日電）針對中國大陸台生春節返台的狀況，陸委會、海基會今天都發布說明表示，在陸就學的台生返台與家人團聚情形大致順利，所謂買不到機票的問題，應屬空穴來風，或未掌握最新實情。



聯合報今天引述台灣學生聯誼總會總會長邱榮利表示，由於M503航路爭議，政府暫不核准中國東方、廈門航空春節加班機，兩家航空公司隨後取消加班機，導致大批台商、台生返台大受影響，為此將號召「受害台生」明天前往交通部和總統府抗議。



行政院大陸委員會下午透過新聞稿表示，兩岸春節加班機自2月2日啟動，運作順暢。依據交通部民航局提供的資訊，東航及廈航取消的8航點年前返鄉均仍有機位，國籍航空票價維持不變。



據新聞稿，依據海峽交流基金會與這8航點的台商協會聯繫結果，以及海基會服務專線接獲尋求協助情形顯示，台商返鄉過年並沒有出現訂不到機票問題。



新聞稿也提到，每年寒假在陸台生大多根據學期結束及開學時間，提早安排往返兩岸交通，一月中下旬即有台生陸續返台，極少數春節前夕返台未購機票者，海基會也已協處完成。特定人士若有買不到機票的台生名單，請即提供予陸委會或海基會，以便務實解決問題。



海基會文字說明表示，兩岸航路爭議事件發生後，海基會隨即積極主動聯繫台灣學生聯誼總會等在中國大陸就學的台生，了解今年春節返鄉安排，表達政府關心及協助之意，並提供專線諮詢服務。



海基會指出，倘若台生返台交通安排遇到問題，將盡最大努力協助。但迄今為止，來電諮詢者僅寥寥數件，據此研判大部分台生並未遭遇無法返台的困難。



至於台灣學生聯誼總會提出，有千餘名台生難以購得機票回台，海基會表示曾於5日主動聯繫該會，希望取得聯繫資料，主動協助台生購票返台，但該會卻以名單不方便提供拒絕。（編輯：周慧盈）1070213