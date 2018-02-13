聯合國世界城市論壇 唐鳳影片分享台灣社會創新

行政院政委唐鳳以預錄影片方式，參加在馬來西亞舉行、由聯合國人居署舉辦的世界城市論壇。她在影片中分享台灣在社會創新發展趨勢，影片12日於論壇的一場工作坊播出。（取自唐鳳臉書）中央社記者侯姿瑩傳真 107年2月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）行政院政務委員唐鳳繼去年12月以遠端視訊方式出席聯合國正式會議「網際網路治理論壇」後，日前再度以預錄影片方式，參加在馬來西亞舉行、由聯合國人居署舉辦的世界城市論壇。



唐鳳今天在社群網站臉書（facebook）公布一段影片與2張照片並發表貼文表示，很高興獲邀透過遠距影音，在聯合國人居署（UN-Habitat）主辦的「第9屆世界城市論壇」工作坊中，分享台灣社會創新發展趨勢。



唐鳳在影片中以英文簡報表示，社會企業是透過商業模式解決社會問題，也分享台灣社會創新發展趨勢，包括社會創新實驗中心設立。她每週都會到社創中心與民眾交流。



唐鳳也在貼文中表示，台灣不論是社會企業發展或社會創新突破，有許多可分享、讓外界學習的地方。



她說，聯合國提出的17項永續發展目標，不僅是全人類共同追求願景，也成為台灣為國際社會做出貢獻、強化跨國連結契機。



唐鳳幕僚告訴中央社記者，唐鳳受邀參加在今年度世界城市論壇預錄一段影片，在世界城市論壇（World Urban Forum）的一場工作坊播出。



除唐鳳，財團法人國際合作發展基金會也受邀參與世界城市論壇周邊會議，以影片分享國合會在貝里斯推動的合作計畫，透過協助貝里斯修復古蹟，結合周邊環境，以促進觀光發展。



世界城市論壇聚集政府官員、非政府組織成員、專家等，討論城市永續發展相關議題。



唐鳳去年12月底時也以遠端視訊方式出席聯合國相關會議。



聯合國不承認中華民國，無法用中華民國護照進入聯合國歐洲總部，唐鳳日前遠端視訊方式出席聯合國正式會議「網際網路治理論壇」，席間一度引起中國大陸代表抗議。（編輯：李明宗）1070213





影片來源：PDIS: Public Digital Innovation Space YouTube頻道