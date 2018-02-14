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春聯搶手 馬英九：開心兩岸都能拿到[影]

發稿時間：2018/02/14 10:26

最新更新：2018/02/14 10:38

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前總統馬英九（前左）14日到興隆市場採買年菜並發放春聯，對於自己的簽名春聯在中國大陸賣到人民幣1000元感到很意外，也很開心兩岸都能拿到他的春聯。中央社記者孫仲達攝 107年2月14日前總統馬英九（前左）14日到興隆市場採買年菜並發放春聯，對於自己的簽名春聯在中國大陸賣到人民幣1000元感到很意外，也很開心兩岸都能拿到他的春聯。中央社記者孫仲達攝 107年2月14日

（中央社記者謝佳珍台北14日電）前總統馬英九今天和大姊馬以南到市場買年菜，民眾爭相索取馬英九所寫春聯，並要求簽名。馬英九說，很開心兩岸、海外都能拿到他的春聯；網路上賣人民幣1000元，有點離譜了。

過去每年的小年夜，馬英九都會陪母親秦厚修到老家附近的興隆市場買年菜，他曾在臉書說，媽媽煮的味道，是他繼續打拚的動力。秦厚修2014年5月過世後，馬英九就沒在小年夜到市場買年菜，一直到去年小年夜，才陪馬以南到興隆市場買菜。

馬英九在小年夜的今天，一早陪馬以南到興隆市場買菜，許多老鄰居、老朋友看到馬英九來，高喊「馬總統新年快樂」，開心上前與馬英九擁抱。

走進市場，馬英九和馬以南買了水餃、滷味、青菜、魚等，多半是向過去馬英九陪秦厚修到興隆市場買的攤商購買。馬英九也特別送春聯給攤商、民眾，祝大家新年快樂。

面對媒體詢問人氣回升，馬英九說，「還好啦」，看到大家很開心。

談到今年春聯很搶手，馬英九說，聽說網路上賣人民幣1000元，有點離譜了、有點受寵若驚、相當意外，他很開心兩岸、海外都能拿到他的春聯。（編輯：林沂鋒）1070214

前總統馬英九（中右）14日隨大姊馬以南（中左）到家附近的興隆市場採買年菜，並向攤商拜早年。中央社記者孫仲達攝 107年2月14日前總統馬英九（中右）14日隨大姊馬以南（中左）到家附近的興隆市場採買年菜，並向攤商拜早年。中央社記者孫仲達攝 107年2月14日
前總統馬英九（前左）14日到家附近的興隆市場採買年菜，也沿途發放春聯，受到鄰居們的熱情歡迎，紛紛要求合影。中央社記者孫仲達攝 107年2月14日前總統馬英九（前左）14日到家附近的興隆市場採買年菜，也沿途發放春聯，受到鄰居們的熱情歡迎，紛紛要求合影。中央社記者孫仲達攝 107年2月14日
影片來源：中央社
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