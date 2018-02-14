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姚文智揪毛小孩賀歲 推友善動物城市

發稿時間：2018/02/14 11:10

最新更新：2018/02/14 11:10

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（中央社台北14日電）有意角逐台北市長的民主進步黨籍立委姚文智拍攝狗年賀歲影片，邀愛狗人士及毛小孩入鏡，祝福市民「十犬十美，台灣犬勝，狗年旺旺來」，強調要推動台北大中央公園，打造友善動物城市。

姚文智也藉機宣導民眾以領養代替購買的方式，帶更多流浪動物回家過年，希望喚醒大家對動保議題的關注。

姚文智上午召開記者會指出，小時候家中曾經養過狗，雖然現在養的是貓，自己也是貓奴，但是心中一直想養一隻大狗作伴，但又擔心沒有時間陪伴而作罷。拍攝時看到每一位主人對毛小孩的用心付出，覺得十分感動。而片尾的新年賀詞「台灣犬勝」，除了彰顯台灣價值的精神外，也希望生活在台灣的毛小孩，都能妥善被照顧。

參與拍攝的毛小孩每一隻都是飼主經領養方式而來的，其中米格魯「錢錢」是隻明星狗，曾參加過歌手MV拍攝，過去曾中風再加上太搗蛋，以致前飼主無力照養，現在主人小鄭是第四位領養人

至於在建國花市被領養的米克斯「包子」，則是備受主人「包媽」Lydia寵愛，從幼犬開始就跟主人同吃同睡，活力旺盛的樣子，一點都看不出來已是12歲的老狗；模樣討喜的紅貴賓「寶弟」則是因前任主人沒有時間照顧而遭到棄養，被Dora一家收養已經7年了，雖然個性怕生，卻是家中的寶。

此外，像是黃金獵犬Jacky是被搬家的飼主棄養在原地，發現時腳踝因泡在水裡而皮膚爛掉；而獒犬丹丹則是從非法繁殖所被救出，因長期被迫不斷地生小狗，導致營養不良。每隻被領養的毛小孩都有一段可憐故事，但都在現任主人細心照料下，過著好狗命的日子。

影片由年輕的七年級團隊執導拍攝，影片中現場十幾隻的毛小孩聚在一起相當熱鬧，可愛賣萌程度超吸睛，但開拍時也令導演相當頭痛，光是要讓狗狗乖乖的就定位，就非常不容易。除了考驗拍攝功力外，也得拿出許多法寶吸引狗狗注意，才能完成拍攝工作。（編輯：林沂鋒）1070214

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