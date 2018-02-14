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海軍賀年影片以年獸喻困境 為花蓮加油

發稿時間：2018/02/14 11:35

最新更新：2018/02/14 12:33

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海軍發布賀年短片以驅離年獸的傳說故事為基礎，強調面對困境海軍官兵一定挺身而出守護家園，也為花蓮民眾加油打氣。（圖截自海軍FB影片）海軍發布賀年短片以驅離年獸的傳說故事為基礎，強調面對困境海軍官兵一定挺身而出守護家園，也為花蓮民眾加油打氣。（圖截自海軍FB影片）

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）迎接農曆新年，海軍今天發布賀年短片，以驅離年獸的故事為基礎，年獸象徵目前面臨的各種威脅與困境，包括中共威脅與花蓮震災。海軍官兵盼透過影片為花蓮民眾加油打氣，迎向明天。

海軍司令部發布新聞稿表示，「中華民國海軍」臉書專頁發布3則動漫短片，以海軍現役艦艇為原型創作的動漫人物「田單軍艦－小田」及「西寧軍艦－寧寧」為主角，其中，包括一則賀年短片。

海軍司令部表示，賀年短片以驅離年獸的傳說故事為基礎，強調在面對困境與威脅的環境下，海軍官兵一定挺身而出，捍衛國家守護家園。而日前花蓮民眾遭逢強震，也盼藉由短片為花蓮民眾加油打氣。

海軍司令部進一步指出，近期共軍遠海長航訓練，以及各項對台的文攻武嚇，意圖壓縮台灣生存空間，加上日前花蓮地震造成嚴重災情，有感於此，海軍今年賀年短片特別結合民俗傳說「驅逐年獸」的故事，「年獸就象徵我們目前所面臨的各種威脅與困境，驅逐了年獸，象徵突破困境遠離苦難，攜手迎向充滿希望的明天」。

海軍田單軍艦全艦官兵也在短片中代表全體海軍官兵，為遭逢震災的花蓮民眾加油打氣，期盼他們盡早走出震災陰霾、恢復正常生活。

其他2則動漫短片的主題是「防制酒駕」及「自我傷害防治」。海軍表示，透過動漫短片結合部會政令宣導主題，讓政令宣導不再生硬且更貼近年輕官兵產生共鳴。

海軍司令部表示，動漫短片創作的難度高於一般短片拍攝，從原創人物設計、動畫繪製、故事劇情安排、角色配音及音樂音效等各個環節，海軍文宣團隊都不畏艱辛、勇於嘗試，希望帶給海軍官兵及閱聽大眾全然不同的感受。

此外，海軍表示，這次也邀請活躍於社群媒體的配音員「米娜」及「街頭配音」來為2位主角配音。（編輯：林沂鋒）1070214

動漫賀年花蓮加油

年終歲末，傳說故事中的年獸又要出來搗蛋了，就讓我們與小田、寧寧一起將年獸趕走，去除困境與威脅，攜手迎向充滿希望的明天。各位粉絲朋友們大家好，小編這次加碼準備30份海軍桌曆給大家抽獎，由於日前花蓮發生震災，希望藉由這次活動讓我們一起用力集氣，給花蓮鄉親朋友們加油，春節即將到來，衷心期望花蓮鄉親朋友們能夠盡早走出震災陰霾恢復正常生活。抽獎辦法：只要於107年2月20日(大年初五)1200時前完成以下步驟，就有機會獲得海軍桌曆：1. 對本短片按讚並設定「公開」分享於自己的臉書專頁。2. 在短片底下的留言串標註(TAG)三位好朋友，留言"花蓮鄉親朋友加油"(標註方式：先輸入”@”及好友名字即可標註)。#動漫 #米娜 #街頭配音 #江宗儒 #蕭旭庭 #艦娘 #新年 #年獸 #田單 #西寧 #NAVY #海軍

Posted by 中華民國海軍 on Tuesday, February 13, 2018

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