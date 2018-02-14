賴清德存款約196萬 有價證券增550萬元

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊，行政院長賴清德與妻子吳玫如財產申報，存款新台幣196萬2476元，較上期申報減少約342萬元，有價證券3291萬97元，比上期增加約550萬元。



根據第127期廉政專刊，去年10月底的申報資料，賴清德名下有一筆土地、一建物，賴揆夫婦名下還有TOYOTA汽車一輛、保險4筆，與上期財報相同。



去年9月接任行政院長的賴清德，上次財產申報是2016年11月，在台南市長任內。當時，他與妻子名下有存款538萬9230元，有價證券2735萬4284元。



根據最新一期的廉政專刊，中央研究院院長廖俊智與妻子陳復申報財產包括存款1607萬49元、有價證券138萬6618元。廖俊智名下還有BMW汽車、TOYOTA汽車各一輛，另有1200多萬元的債務，原因為購屋貸款。



廖俊智夫婦上次申報資料，存款有1343萬7242元，有價證券129萬9028元，汽車3輛等，另有1300多萬元債務，原因為購屋。



外交部長李大維與妻子池琳的財產申報包括2筆土地、2建物，兩人名下存款有3224萬322元，較上期申報資料減少1100多萬元，有價證券2915萬1594元，另有債務約850萬元，原因為購置不動產。



根據上次申報資料，李大維夫婦名下財產包括存款4332萬4124元，有價證券2863萬4320元，另有1100多萬元的債務，主要為房屋貸款。（編輯：張均懋）1070214