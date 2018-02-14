蔡總統臉書貼文 為平昌冬奧台灣選手加油

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）冬季奧林匹克運動會正如火如荼在韓國平昌舉行。總統蔡英文今天在臉書發布貼文表示，這次有4位台灣選手參賽，呼籲大家一起為台灣代表隊加油。



蔡總統在臉書發布貼文說，平昌冬奧有連德安、黃郁婷、戴瑋麟、宋青陽4位台灣好手參賽，雖然冬奧項目不是國內最熱門的運動項目，「但是台灣選手的拚戰精神，一點都不打折扣」。



她表示，在賽場上，全力以赴、奮戰到底，「這是運動家精神，也是台灣精神。讓我們一起為台灣隊加油」。



蔡總統的貼文也附上由體育署提供的3張照片，分別是雪橇選手連德安賽前在選手村預備，以及滑冰選手黃郁婷、戴瑋麟的比賽實況。（編輯：黃國倫）1070214



