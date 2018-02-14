蔡總統臉書貼文 為平昌冬奧台灣選手加油

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）冬季奧林匹克運動會正如火如荼在韓國平昌舉行。總統蔡英文今天在臉書發布貼文表示，這次有4位台灣選手參賽，呼籲大家一起為台灣代表隊加油。
蔡總統在臉書發布貼文說，平昌冬奧有連德安、黃郁婷、戴瑋麟、宋青陽4位台灣好手參賽，雖然冬奧項目不是國內最熱門的運動項目，「但是台灣選手的拚戰精神，一點都不打折扣」。
她表示，在賽場上，全力以赴、奮戰到底，「這是運動家精神，也是台灣精神。讓我們一起為台灣隊加油」。
蔡總統的貼文也附上由體育署提供的3張照片，分別是雪橇選手連德安賽前在選手村預備，以及滑冰選手黃郁婷、戴瑋麟的比賽實況。（編輯：黃國倫）1070214
一起為平昌冬奧的台灣代表隊加油在韓國平昌舉辦的冬季奧林匹克運動會，台灣也有連德安、黃郁婷、戴瑋麟、宋青陽四位好手參賽。冬奧的項目雖然不是國內最熱門的運動項目，但是台灣選手的拚戰精神，一點都不打折扣。走出去，就是代表台灣。在賽場上，我們永遠都全力以赴、奮戰到底。這是運動家精神，也是台灣精神。讓我們一起為台灣隊加油。照片：連德安選手賽前在選手村調整；黃郁婷及戴瑋麟選手的比賽實況。（體育署提供）由蔡英文 Tsai Ing-wen 貼上了 2018年2月13日