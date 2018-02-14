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綠若不提北市長人選 時力不排除自推人選

發稿時間：2018/02/14 17:21

最新更新：2018/02/14 17:21

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）時代力量立法院黨團總召徐永明今天說，若民進黨不提台北市長人選，時力要支持台北市長柯文哲嗎？柯文哲在兩岸立場與時力是有差距的，所以黨內就有討論，不排除推出自己的人選。

年底縣市長選舉，備受關注，民進黨是否提出台北市長的人選也是熱議焦點。徐永明今天在接受媒體訪問時則直言，民進黨若沒推出台北市長人選，時代力量有責任推出人選。

徐永明下午向中央社記者表示，本月初黨內召開共識營時，開始思考縣市長人選問題，並討論到台北市這，若民進黨不提名人選，「那我們要支持柯文哲嗎」？柯文哲在兩岸關係上的立場與時力有所差距，因此當時就有討論不排除提出自己的人選，但這人選不一定是時力黨內的人，但就是要推出一個可以支持的人。

徐永明說，身兼時力台北市黨部主委的時代力量立委林昶佐在共識營後赴美，會在美國詢問些意見，回來後黨內還會再討論，而自推人選這方向也需要林昶佐支持，因為北市是由林來佈局。

他也說，但究竟推不推人選，時力是被動的，這一切都要看民進黨的決定，若民進黨推出人選，台北市長的選舉出現國、民兩黨加上柯文哲3個人選，時力很清楚就會支持民進黨的人選。

徐永明表示，時代力量在北市會推出議員參選人，希望有母雞來帶領，且若台北市能有這母雞，就不只是台北市的母雞，會進而產生外溢的效應。（編輯：黃國倫）1070214

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