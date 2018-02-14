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民進黨台南拚戰激烈 一份民調各自解讀

發稿時間：2018/02/14 17:33

最新更新：2018/02/14 17:33

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）今天有網路媒體報導，趨勢民調公司公布一份最新民進黨台南市長初選民調結果，領先的立委黃偉哲與排名第二的立委陳亭妃幾乎打成平手。6名參選人對此結果各有看法。

根據媒體公布的趨勢民調結果，黃偉哲支持度為22.6%、陳亭妃為22.2%、前台南市副市長顏純左6.9%、立委王定宇6.5%、前民進黨副秘書長李俊毅3.0%、立委葉宜津2.6%。

黃偉哲競選服務處發布新聞稿指出，此份民調數據與絕大多數的台南市民認知有相當程度落差，顯然是赤裸裸的政治操作。

新聞稿中指出，趨勢民調公司與台中市長林佳龍關係密切，會選擇在此時公布這樣操作過的民調數據，無疑是為了影響台南市長初選。對照先前林佳龍不斷透過出席陳亭妃的造勢活動等方式，此舉讓介入台南市長初選的企圖更加明顯。

陳亭妃競選服務處發言人蔡旺詮表示，基於普羅大眾知的權利，相信民調公司會採取科學、公正的方法進行訪查，調查結果也可受社會大眾公評。

顏純左對此表示，這個民調結果與他們內部民調有很大差距，只會參考，不會影響選戰步伐。

立委王定宇表示，愈接近初選時間，操作性民調就愈會出現。聲勢落後的參選人想利用操作性民調來拉抬自己，這種行為他可以理解，但選民可能不會接受，因為這可能會讓全民調初選結果失真。趨勢民調公司的負責人涉入派系太深，這樣的操作其實不好。

李俊毅表示，因選前任何民調都具有複雜的目的，除了對這份民調公正性保持懷疑態度，也對於選前任何民調都不予以回應。

葉宜津說，繼續努力，最後的結果才是真正的，要由市民決定。（編輯：唐聲揚）1070214

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