台商春節聯誼21日登場 海基會：報名踴躍

（中央社記者陳家倫台北14日電）2018大陸台商春節聯誼活動21日即將在台北圓山大飯店登場。海峽交流基金會表示，21日在台北舉行的台商春節聯誼活動，報名狀況十分踴躍，總統蔡英文也預計將親自出席。



海基會、行政院大陸委員會、經濟部、中華民國全國工業總會與中華民國全國商業總會將於2月21日上午，在台北圓山大飯店聯合舉辦「2018大陸台商春節聯誼活動」，活動主題為「投資台灣 勇於創新 和平繁榮兩岸新局」。



海基會表示，依例邀請蔡總統親臨會場，與台商聯誼。活動於21日上午10時40分正式開始，海基會董事長田弘茂、陸委會主委張小月、經濟部長沈榮津分別致詞。



根據目前規劃，蔡總統將於當天上午11時40分至12時致詞，接著開始進行中午的聯誼餐會，餐會並不開放媒體採訪。



有媒體報導，有台商表示由於中國東方航空、廈門航空加班機被迫取消，導致無法返鄉，甚至因此決定不出席海基會台商春節聯誼活動。



海基會今天表示，經聯繫，台商返鄉過年幾無問題，僅少部分航點返陸機位尚有不足，海基會將持續協調協助台商解決問題。21日在台北舉行的台商春節聯誼活動，報名狀況十分踴躍。



海基會表示，21日舉行的台商春節聯誼活動，目前已有超過100家台商協會、逾200名會長或榮譽會長報名參加，報名情況與往年相比並未減少。（編輯：周慧盈）1070214