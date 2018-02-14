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台南國民黨議員投票 盼市長初選納泛藍

發稿時間：2018/02/14 18:54

最新更新：2018/02/14 19:51

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台南市議會國民黨團14日發出甲級動員令，共有14人進行假投票，以是否支持無黨籍前台南市警察局長陳子敬納入泛藍國民黨市長候選人初選名單為主題，結果共有12票同意。中央社記者楊思瑞攝　107年2月14日台南市議會國民黨團14日發出甲級動員令，共有14人進行假投票，以是否支持無黨籍前台南市警察局長陳子敬納入泛藍國民黨市長候選人初選名單為主題，結果共有12票同意。中央社記者楊思瑞攝　107年2月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市議會國民黨團今天舉行假投票，主題為是否支持無黨籍前台南市警察局長陳子敬納入泛藍國民黨市長候選人初選名單，結果14票中有12票同意，將會把投票結果報給黨中央。

台南市國民黨團今天發出甲級動員令，除了身兼黨部主委的謝龍介沒有出席外，13名議員出席，1人改派代表出席，共有14人進行假投票。

黨團書記長盧崑福表示，出席者在意見交換及討論後，進行不記名假投票，隨後在媒體見證下開票。結果共有12票同意，支持將陳子敬納入泛藍國民黨市長初選民調，有2票不同意。

盧崑福表示，黨中央至今未選定母雞來帶他們這群小雞，且對初選民調是要採取一階段或二階段，也懸而未決。另外，到底要不要將泛藍的陳子敬納入國民黨市長選舉民調中，至今也沒有答案，不但議員們急，基層支持者更急。

他說，這場假投票結果會立即上報黨中央，黨團議員們希望市長初選一次性民調的共識，也會一起讓黨中央了解，希望黨中央能聽見地方心聲，也重視艱困選區議員的共識。（編輯：唐聲揚）1070214

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