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賴揆除夕慰勞海巡人員 赴法鼓山敲鐘祈福

發稿時間：2018/02/14 20:20

最新更新：2018/02/14 21:13

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農曆春節，行政院長賴清德從除夕到大年初二，由北到南，行程滿檔。（中央社檔案照片）農曆春節，行政院長賴清德從除夕到大年初二，由北到南，行程滿檔。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）農曆春節，行政院長賴清德從除夕到大年初二，由北到南，行程滿檔。首先，除夕下午，他將赴海巡署野柳漁港安檢所，慰勞執勤人員辛勞，晚上前往法鼓山，參加撞鐘祈福法會。

這是賴清德去年9月接任閣揆後的第一個農曆春節。根據行政院公布的行程規劃，賴清德明天，也就是除夕，將前往海巡署位於新北市的野柳漁港安檢所，慰勞海巡執勤人員的辛勞。賴清德晚上在新北萬里老家圍爐後，晚間11時將參加「法鼓山除夕撞鐘•平安無事法會」。

大年初一早上，賴清德將赴新北市的昭靈宮、台北市的指南宮參拜祈福。下午，賴清德預計到新生南路派出所、大安分局慰勞執勤員警辛勞；晚上，賴清德將南下，出席在嘉義縣舉行的2018台灣燈會「嘉義燈區」開燈儀式。

大年初二早上，賴清德將赴台南安平開台天后宮、安平觀音亭參拜祈福。

行政院表示，賴清德將於春節行程發放福袋給民眾。福袋設計極具巧思，內附小卡片的封面是紅底，上面印著「百業興旺」的金色字樣，內頁印有「土豐民樂」字樣，中間有新台幣1元硬幣，比喻國家經濟繁榮、民生安樂。更特別的是，內頁還有金色小狗造型的立體浮雕。

福袋外面則印有白色、金色的中英文字樣，金色字體印製「戊戌．狗」，白色字體則有2018與Happy New Year。（編輯：林興盟）1070214

行政院長賴清德的福袋設計極具巧思，內附小卡片的封面是紅底，更特別的是，內頁還有金色小狗造型。中央社記者侯姿瑩攝 107年2月14日行政院長賴清德的福袋設計極具巧思，內附小卡片的封面是紅底，更特別的是，內頁還有金色小狗造型。中央社記者侯姿瑩攝 107年2月14日
行政院長賴清德的福袋設計極具巧思，內附小卡片的封面是紅底，上面印著「百業興旺」的金色字樣。福袋外面則印有白色、金色的中英文字樣。中央社記者侯姿瑩攝　107年2月14日行政院長賴清德的福袋設計極具巧思，內附小卡片的封面是紅底，上面印著「百業興旺」的金色字樣。福袋外面則印有白色、金色的中英文字樣。中央社記者侯姿瑩攝　107年2月14日
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