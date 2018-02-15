秀年菜 藍委端出留學最想念的家鄉味

國民黨團書記長李彥秀、副書記長蔣萬安PK年菜，李彥秀準備留學時最想念的豆腐海帶湯及毛豆炒豆乾肉絲，蔣萬安則端出蔣家麻婆豆腐應戰，最終結果兩人難分軒輊，約定明年再找各自另一半來PK年菜。中央社記者王承中攝 107年2月15日

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨立法院黨團書記長李彥秀、副書記長蔣萬安PK年菜，李彥秀推出豆腐海帶湯及毛豆炒豆乾肉絲，蔣萬安端出蔣家麻婆豆腐應戰，兩人難分軒輊，相約明年找各自另一半再PK年菜。



年節將至，中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、黨團副書記長蔣萬安今天PK秀年菜。由於兩人都曾在國外留學，也各自有在外留學時，最想念的家鄉菜，這次年菜主題就定為「留學生活的年菜」。



蔣萬安表示，過去在國外唸書時，最想念的就是麻婆豆腐，有時就會自己下廚，做一次可以配飯吃好幾天，而他的麻婆豆腐還會加入獨門秘方花椒。



李彥秀則說，過去在國外唸書時，若是天氣冷，她就會煮豆腐海帶湯及毛豆炒豆乾肉絲，可以配飯還可以抵抗低溫。



隨後，兩人先後在媒體面前展現廚藝，蔣萬安說，當立委後工作很繁忙，比較少下廚，但過去在國外自己下廚的功夫還在。當李彥秀下廚時，蔣萬安則在旁讚嘆李彥秀煮菜很有架勢，李彥秀則笑著說，「就算不會煮，也是要做個樣子。」



儘管蔣萬安、李彥秀對於自己的廚藝都十分謙虛，但兩人都在不到20分鐘內完成準備的菜色。



兩人在試吃對方所做的菜後，李彥秀給予蔣萬安的麻婆豆腐90分的高分，稱讚麻婆豆腐很麻很夠味，還有蔣家獨特的味道，若是有太太陪旁一起做，就是99分了。



蔣萬安則給李彥秀做的菜餚打出99分，蔣萬安打趣的說，李彥秀的菜餚配色漂亮又很健康，但若是有餵老公吃就是100分了。於是兩人便當場約定，明年要以夫妻隊的方式再PK年菜。（編輯:溫貴香）1070215