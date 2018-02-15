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陸委會新春影片 張小月期許兩岸開創祥和

發稿時間：2018/02/15 17:02

最新更新：2018/02/15 17:14

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行政院大陸委員會於推出新春祝福影片，陸委會主任委員張小月表示，期許兩岸開創祥和、珍惜和平。（圖取自行政院大陸委員會YouTube頻道）行政院大陸委員會於推出新春祝福影片，陸委會主任委員張小月表示，期許兩岸開創祥和、珍惜和平。（圖取自行政院大陸委員會YouTube頻道）

（中央社記者陳家倫台北15日電）行政院大陸委員會於農曆春節前夕，推出新春祝福影片。陸委會主任委員張小月在影片中親自提筆書寫新春賀詞，以文字傳遞新年祝福，並期許兩岸開創祥和、珍惜和平。

陸委會新春祝福影片由張小月率陸委會副主委林正義、張天欽及邱垂正共同祝福兩岸朋友春節平安如意。2018年為戊戌狗年，這四位陸委會官員出鏡時，都有狗狗、狗娃娃作為吉祥物點綴畫面。

張小月在影片中表示，展望新的一年，兩岸能夠在相互尊重、追求和平的理念上，繼續交流展開各項合作，兩岸關係能夠在2018的狗年「繼續向前GO GO GO」，她並祝福兩岸朋友狗年行大運、新春快樂。

陸委會表示，新的一年會持續以最大的服務熱忱處理民眾關心的事情，如春節期間民眾往返兩岸的需求等。此外，兩岸有許多面向的交流值得珍惜，日前花蓮強震後，兩岸各界的協助與關懷，正展現出兩岸互動中最可貴的樣貌。

陸委會指出，政府在推展兩岸關係上展現了最大善意，也期待中國大陸能體認，唯有透過雙方溝通對話，才能累積更多的互信，促使兩岸關係持續往正面積極的方向邁進。1070215

影片來源：行政院大陸委員會 YouTube頻道
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