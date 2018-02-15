農曆除夕 日英駐台機構向台灣民眾賀年

大家好，我是英國在台辦事處代表唐凱琳 (Catherine Nettleton)。今天是農曆雞年的最後一天，我相信大家都在準備與家人團圓過年。我在這裡感謝大家過去一年來對英國的支持，透過2017世界大學運動會在台北的舉行，我們深刻感受到台灣人民對英國的熱情。去年的臺英青年交流計畫，我們收到超過一萬多封的申請電郵，是計畫開始以來反應最熱烈的一年! 我們希望透過12月開航的台北倫敦直飛航線，新的一年會有更多台灣朋友們到英國觀光旅遊，唸書遊學，與英國做生意! 展望新的一年，我們有更多的創新英國資訊要與大家分享。祝大家新的一年身體健康，狗年旺旺來!