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農曆除夕 日英駐台機構向台灣民眾賀年

發稿時間：2018/02/15 19:07

最新更新：2018/02/15 19:21

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（中央社記者范正祥台北15日電）今天是農曆除夕，在圍爐團圓的時刻，日本台灣交流協會台北事務所、英國在台辦事處在臉書發布新年影片，向全體國人賀年。

日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫帶領工作人員，祝福台灣民眾新年平安順利。

在賀年的同時，日本台灣交流協會台北事務所也再次表達對於花蓮地震災害的關心，衷心向罹難者致上深切的哀悼，並向受災戶致上誠心慰問之意。

【祝各位新年快樂！】

【祝各位新年快樂！】

日本台灣交流協會消息站貼上了 2018年2月15日


英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）也祝台灣民眾新的一年身體健康，狗年旺旺來。

唐凱琳說，去年台英青年交流計畫，英國在台辦事處收到超過一萬多封的申請電郵，是計畫開始以來反應最熱烈的一年! 希望透過去年12月開航的台北倫敦直飛航線，新的一年會有更多台灣朋友們到英國觀光旅遊，唸書遊學，與英國做生意。1070215

British Office 2018 CNY greeting

大家好，我是英國在台辦事處代表唐凱琳 (Catherine Nettleton)。今天是農曆雞年的最後一天，我相信大家都在準備與家人團圓過年。我在這裡感謝大家過去一年來對英國的支持，透過2017世界大學運動會在台北的舉行，我們深刻感受到台灣人民對英國的熱情。去年的臺英青年交流計畫，我們收到超過一萬多封的申請電郵，是計畫開始以來反應最熱烈的一年! 我們希望透過12月開航的台北倫敦直飛航線，新的一年會有更多台灣朋友們到英國觀光旅遊，唸書遊學，與英國做生意! 展望新的一年，我們有更多的創新英國資訊要與大家分享。祝大家新的一年身體健康，狗年旺旺來!

British Office Taipei 英國在台辦事處貼上了 2018年2月15日

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