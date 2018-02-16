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憲兵軍犬每週最多工作40小時 還有專人陪跑

發稿時間：2018/02/16 08:39

最新更新：2018/02/16 10:19

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肩負偵爆使命的憲兵軍犬一週工作不能超過40小時，還有專人梳毛、陪跑，更定期做健康檢查和吃營養品，各種照顧就是為了確保軍犬能專注執行任務。中央社記者裴禛攝　107年2月16日肩負偵爆使命的憲兵軍犬一週工作不能超過40小時，還有專人梳毛、陪跑，更定期做健康檢查和吃營養品，各種照顧就是為了確保軍犬能專注執行任務。中央社記者裴禛攝　107年2月16日

（中央社記者呂欣憓台北16日電）肩負偵爆使命的憲兵軍犬一週工作不能超過40小時，每隻犬配有3個房間，還有專人梳毛、陪跑，更定期健康檢查和吃營養品，各種照顧就是為確保軍犬專注執行任務。

軍犬隊隸屬於憲兵指揮部警衛大隊，民國63年成立，83年時曾一度裁撤，88年復編。

訓練時對待軍犬要嚴格，下了工作崗位，領犬員照顧軍犬無微不至、細心呵護。軍犬分隊士官長劉信宏說，根據動物保護法，值勤犬每週訓練不會超過40小時。

目前軍犬隊有12名領犬員，除訓練，也要和軍犬培養感情，除和軍犬遊戲，還要幫軍犬梳毛、檢查健康情況、運動。年輕軍犬就讓牠們在開闊場地上奔跑，年紀大的還有專屬跑步機，視軍犬體能調整跑步速度。

要和年輕氣盛的軍犬一起活動，領犬員體能不能太差。劉信宏說，領犬員平均一週要跑兩次一萬公尺，每人跑步時一次會帶5隻狗，所以領犬員要有強健體魄。

目前憲兵軍犬隊有12名領犬員，除了陪玩，還要幫軍犬梳毛、檢查健康情況、運動等，年輕軍犬可在開闊場地上奔跑，年紀大的還有專屬跑步機，可視軍犬體能調整速度。中央社記者裴禛攝　107年2月16日目前憲兵軍犬隊有12名領犬員，除了陪玩，還要幫軍犬梳毛、檢查健康情況、運動等，年輕軍犬可在開闊場地上奔跑，年紀大的還有專屬跑步機，可視軍犬體能調整速度。中央社記者裴禛攝　107年2月16日

除「軟體服務」，給軍犬使用的硬體設備也不能差，軍犬有自己的專屬套房，一套3間，分為睡覺、大小便和戶外活動，其中兩間是室內，1間是8坪大左右的戶外空間，供軍犬活動。

軍犬吃得很簡單，就是狗糧食，劉信宏說，平均一隻狗每月伙食費約在新台幣1500元，每隻軍犬還會看身體狀況配有維生素B群、維骨力或魚油等，例如年紀較大的狗需維骨力，就會增加藥量；軍犬每年4月、8月會送到動物醫院血檢、尿檢、X光、超音波還有全身理學檢查。

目前憲兵軍犬隊有12名領犬員，訓練時對待軍犬要嚴格，但下了工作崗位，領犬員對軍犬的照顧可是呵護備至。圖為領犬員輕撫因面對大批媒體拍攝而緊張的軍犬。中央社記者裴禛攝　107年2月16日目前憲兵軍犬隊有12名領犬員，訓練時對待軍犬要嚴格，但下了工作崗位，領犬員對軍犬的照顧可是呵護備至。圖為領犬員輕撫因面對大批媒體拍攝而緊張的軍犬。中央社記者裴禛攝　107年2月16日

領犬員透過每天的訓練和日常活動和軍犬培養感情，也展現對犬隻的愛。劉信宏說，團隊組成志工團體，去年4月、7月與今年1月對外募集250包飼料，捐贈給南投縣、台中市與屏東縣等地流浪狗園，公餘也會幫忙打掃收容流浪動物的狗園。

劉信宏說，軍犬服役年限約4年到7年，當犬隻到軍犬隊一般是2歲，最快6歲可除役、最晚9歲。除役後，目前是以在單位終身養護，未來如果有上級政策指導，不排除有認養活動。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070216

延伸閱讀》憲兵軍犬肩負偵爆使命 從挑選到訓練都嚴格

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