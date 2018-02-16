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與安倍惺惺相惜 羅福全讚戰後最偉大首相

發稿時間：2018/02/16 09:29

最新更新：2018/02/16 12:14

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zoom in 日本首相安倍晉三在台灣有不少摯友，其中包括台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全（圖）。羅福全讚譽安倍是日本戰後最偉大的首相，對區域和平有所貢獻，也對台灣非常友好。中央社記者范正祥攝　107年2月16日日本首相安倍晉三在台灣有不少摯友，其中包括台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全（圖）。羅福全讚譽安倍是日本戰後最偉大的首相，對區域和平有所貢獻，也對台灣非常友好。中央社記者范正祥攝　107年2月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）日本首相安倍晉三有不少台灣摯友，包括台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全。安倍晉三在公私上多所禮遇羅福全，羅福全則讚安倍晉三是日本戰後最偉大首相，惺惺相惜。

羅福全表示，他在2000年至2004年任台北駐日經濟文化代表處代表時就熟識安倍晉三，兩人非常投緣，當時安倍晉三擔任內閣官房副長官。安倍晉三曾特別邀他去故鄉老家作客，一入正門就見到掛著前日本首相岸信介（安倍晉三的外祖父）的書法，安倍晉三還招待他享用紅鯛生魚片。

羅福全推崇安倍晉三會有今天的傑出成就，安倍晉三母親的栽培功不可沒。

談及安倍晉三，羅福全說，安倍晉三很有人情味。「安倍是首相，公務非常忙碌，我是退休的人，但安倍仍然持續禮待我，2016年頒贈『旭日重光章』勳章給我。」

羅福全表示，他擔任駐日代表時，當時日本外務省顧忌中國，連科長也不見他，但之後在好友禮待下，卻可到首相官邸做客，「安倍很有人情味」。

他說，安倍晉三堪稱日本戰後最偉大首相，美國總統川普（Donald Trump）在亞洲最相信的就是安倍晉三。

羅福全表示，冷戰結束後，過去幾十年來，亞洲最重要的就是如何維持現狀的和平。放眼整個亞洲局勢，從北韓領導人金正恩到川普，都有很高的不安定性，最安定的是安倍晉三。

談及安倍晉三對台灣的友善，羅福全說，安倍晉三是自由保守主義者，對台灣的友善，可謂國際社會皆知。安倍晉三認為台灣與日本雖無邦交，但是自由、民主、法治、人權價值觀的同盟，台日人民彼此友善。

花蓮6日深夜強震後，安倍晉三致函總統蔡英文慰問花蓮地震，並公布以書法寫下的「台灣加油」四字，為台灣打氣影片。影片最後還有：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」（編輯：李淑華）1070216

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