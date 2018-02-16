蔡總統初一台東拜年 民眾歡喜領紅包[影]

影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣16日電）總統蔡英文春節拜年首站台東，由於這是第一次有總統在大年初一到台東發紅包，台東鄉親感到相當高興，數千人在台東市天后宮前大排長龍，總統發出上千個紅包。



今天清晨6時，天后宮大門一打開，就有民眾排隊等待領取總統紅包，雖然有民眾排在前面，但短暫離開入廟裡上香後出來，前面又多了2、30人。首次年初一有總統到台東，台東鄉親很開心，湧入3、4000人。



蔡總統上香、獻花、獻果，祈求國泰民安、國運昌隆，並致贈天后宮「霖雨遐被」匾額。



總統接著到廣場發紅包，排隊拿紅包民眾，擠滿天后宮廣場，人龍排到廟外，總統一一向領紅包的民眾拜年。早上6時就到天后宮排隊的林姓小姐，拿到了紅包，開心的祝總統青春永駐，身體健康。



同樣6時就到天后宮排隊的蔡姓阿公說，他是專程來幫忙孫子拿紅包，總統的紅包能帶給孫子好福氣。蔡總統發紅包花了半個小時左右，總計發出上千個紅包。（編輯：梁君棣）1070216





總統蔡英文春節拜年16日首站台東，由於這是首次在大年初一有總統到台東發紅包，台東鄉親感到相當高興。中央社記者盧太城台東攝 107年2月16日