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賴清德回台南發紅包 民眾大排長龍

發稿時間：2018/02/17 11:31

最新更新：2018/02/17 12:06

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2月17日是大年初二，行政院長賴清德（前左3)回台南娘家拜年及發紅包，受到市民熱烈歡迎，不少人利用領紅包的機會，爭相和賴清德合影。中央社記者張榮祥台南攝 107年2月17日2月17日是大年初二，行政院長賴清德（前左3)回台南娘家拜年及發紅包，受到市民熱烈歡迎，不少人利用領紅包的機會，爭相和賴清德合影。中央社記者張榮祥台南攝 107年2月17日

（中央社記者張榮祥台南17日電）今天是大年初二，行政院長賴清德回台南娘家拜年及發紅包，受到市民熱烈歡迎，有人清晨6時許就到場排隊，也有人領紅包時，未握到賴清德的手，抱怨自己太緊張，才錯失良機。

賴清德上午前往台南市安平開台天后宮參拜，且向市民拜年，祝福大家平安順利，祈求台灣國泰民安，風調雨順。

賴清德同時在廟前發放賀歲紅包，市民大排長龍，且利用領紅包的機會，爭相和賴清德合影。賴清德笑容滿面，不時和領紅包的民眾寒暄，摸摸領紅包的小孩的頭，展現他親民的一面。

賴清德說，台南市民是他最大的後盾，過去他擔任台南市長時，就向行政院大力爭取台南市建設，如今他是行政院長，當然更要大力支持。

賴清德表示，目前他率領政務委員和團隊，在各縣市舉辦座談會，除落實前瞻基礎建設及長照2.0，也希望解決地方政府的問題，縮短中央和地方的距離，提高行政效率，中央地方一起打拚，台灣一定會進步。

賴清德重申今年要做的三大方向，他說，政府最重要的責任，就是發展經濟，壯大台灣，讓國家主人安居樂業；過去重北輕南，如今不僅要均衡南北，更要均衡台灣。另外，還要提高生育率，研究如何建立友善的育兒環境，減輕父母負擔，並制定移民法律，讓好人才進入台灣。（編輯：管中維）1070217

2月17日是大年初二，行政院長賴清德（前左2)回台南娘家拜年及發紅包，受到市民熱烈歡迎。中央社記者張榮祥台南攝 107年2月17日2月17日是大年初二，行政院長賴清德（前左2)回台南娘家拜年及發紅包，受到市民熱烈歡迎。中央社記者張榮祥台南攝 107年2月17日
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