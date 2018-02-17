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花媽獻聲新北市 助理轉戰議員花招多

發稿時間：2018/02/17 11:43

最新更新：2018/02/17 11:43

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（中央社記者陳俊華台北17日電）助理轉戰參選議員花招多，民進黨立委趙天麟前助理張以理配合限塑政策，推出環保杯袋；民進黨立委吳思瑤前助理戴瑋姍邀高雄市長陳菊電話錄音拜票，拚吸睛也吸票。

助理轉戰參選縣市議員人數多，有張明星臉的張以理被媒體封為「立法院王陽明」，擔任助理期間謙卑、耐操，擁有好人緣，張以理參選高雄市三民區市議員；戴瑋姍參選新北市板橋區市議員，因長相甜美，被稱為「國會李英愛」，兩人儘管長相吸睛，但面臨知名度不高、沒行程跑等問題，只能突破傳統選戰方式，透過創意、網路行銷手法，增加知名度，盼能通過黨內初選、獲得提名。

張以理向中央社記者說，雖然自己從小在高雄長大，但高中、大學都在外地，研究所畢業後也在台北就業，跟地方連結比較小，決定參選後，去年8月回到高雄跑行程時，里長就會說「應該前兩年就該下來跑了」。自己因為缺乏地方的勢力跟實力，只能硬著頭皮去闖，連公祭資訊都沒有，「要從零開始」。

張以理表示，地方行程只能不停拜訪，初期真的很辛苦，但收獲很多，逐漸看到成果，透過掃街、追垃圾車、公園打招呼等，「突破一些傳統架構」，在臉書就能得到很多反饋，像是最近直播就有200多個分享，最高峰更有超過70人在線觀看。

他說，時代的改變，選舉模式也會有所變化，過去網路不發達，現在臉書都能隨時直播，「樁腳政治不是我們主要爭取的方式」，但因為自己知名度不夠高，初選機制對自己也比較不利。

配合最近限塑政策，張以理推出麻布製作的「以你為主」飲料環保杯袋、購物袋等，這些都是要製作文宣品時他鎖定的目標；日前也以臉書直播方式抽獎送出環保杯袋，更是成功吸引超過2600人次觀看。

戴瑋姍說，因為自己比較晚到板橋，是最晚投入的新人，加上資源不是很豐富，是目前遇到較大的困境，因為沒有地緣基礎，「要從零開始打天下」，只能大量的在人潮熱點曝光，包含捷運站、路口、市場等，「我應該是板橋第一個追垃圾車的人」。

她說，會用很多「苦行僧」的方式進行選舉，現在還滿有效果，投入選戰前兩個月幾乎沒有行程可以跑，現在陸陸續續會有，但還是不多，仍會以大眾拜票為主；因為缺乏資源，無法做太花俏的文宣品，只能努力勤走，會想辦法突破同溫層。

戴瑋姍說，最近陳菊也有幫她錄電話錄音，近期會開始進行語音拜票，「花媽整個北部地區唯一推薦的議員候選人就是我」。（編輯:溫貴香）1070217

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