盼新台幣改版 姚嘉文這麼說

總統府資政姚嘉文（圖）期盼，未來台灣流通的鈔券及硬幣「不要再用政治人物圖樣，不要有個人崇拜。」他建議選用象徵「台灣意象」的玉山或是類似梅花鹿、蘭花等動植物，既不爭議，也能廣受民眾歡迎。中央社記者范正祥攝 107年2月17日

（中央社記者范正祥台北17日電）農曆新年許多民眾換新鈔發紅包討喜氣，總統府資政姚嘉文期盼，未來台灣流通的鈔券及硬幣「不要再用政治人物圖樣」。



姚嘉文接受中央社記者訪問時說，不管鈔幣上選用的政治人物圖樣是誰，只要是使用政治人物，就一定會有爭議。他建議鈔券及硬幣上的圖樣能夠選用象徵「台灣意象」的玉山或是類似梅花鹿、蘭花等動植物，既不爭議，也能廣受民眾歡迎。



他說，現行流通錢幣中，有蔣中正等人物圖樣的硬幣及鈔券不少，雖然一下子要全部回收的確會有困難，但是至少應該做到不要再鑄模或再新發行，同時也要趕快籌備新硬幣及新鈔券的圖樣版型，「不要再用政治人物圖樣，不要有個人崇拜。」



姚嘉文指出，現行壹千元鈔券沒有使用政治人物當圖樣，是印製很成功的模式。



姚嘉文認為，未來台灣鈔券及硬幣上的圖樣可以怎麼改是一回事，但是一定要處理，這是可以讓台灣進步，特別是轉型正義可以讓社會大眾「看得到」的地方。（編輯：李淑華）1070217