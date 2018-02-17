總統保安宮發紅包福袋 柯文哲姚文智陪同

總統蔡英文（前右）17日至台北市保安宮參拜祈福，並發送總統府特製的福袋紅包，小朋友穿著紅衣排隊領取總統紅包沾喜氣。中央社記者裴禛攝 107年2月17日

（中央社記者羅苑韶台北17日電）今天是大年初二，總統蔡英文上午到台北市保安宮上香獻花，與台北市長柯文哲一起發放新春紅包福袋，擬參選台北市長的民進黨立委姚文智陪同緊鄰站在蔡總統一旁。



蔡總統上午到保安宮上香獻花，祈求國泰民安，並向大殿保生大帝行三鞠躬禮，隨後在廟方人員引導下，與柯文哲並列發放新春紅包福袋。



姚文智緊鄰站在蔡總統右側，排隊領福袋的民眾先經過姚文智、領取總統福袋後，行經保安宮董事長廖武治，再自柯文哲手中接過內裝2顆桂圓、蓬蓬的保安宮福袋。



第一個自蔡總統手中領取福袋的蔡姓學生說，他清晨5時就來排隊。第二個領取福袋的新店王小姐說，她得知蔡總統發放福袋的行程後，上午6時來到保安宮排隊等候。她展示總統府一元春節卡片說，希望總統帶領國家國泰民安、風調雨順、經濟繁榮。



姚文智在與柯文哲一起送蔡總統上座車離去後，回答中央社記者詢問，蔡總統是否是以行動對他表示支持，姚文智說，過年喜氣洋洋，大家一起同樂，不必跟選舉劃上等號。



他又說，上午先行陪同蔡總統到覺修宮上香，「所以到保安宮前，已經先做了rehearsal（排練）。」



姚文智表示，進入保安宮大殿時，總統叫喚他靠近，站在她身後。



蔡總統保安宮行程，姚文智從頭到尾陪同，一時成焦點，前後與柯文哲接受電子媒體聯訪。



柯文哲在蔡總統離去後接受媒體聯訪表示，因為要和總統同台，前一天特別翻箱倒櫃找出衣服，想要穿漂亮一點。



提到稍早和總統的互動，他說，進入大殿後，蔡總統轉頭對他揮一下手，要他向前靠近。



被問到是否向總統拜年，柯文哲回答對總統說：「長官加油」。



柯文哲表示，有和姚文智握手。媒體提問，和姚文智互動是否有肅殺之氣，柯文哲回說：「過年期間就是要說好話。」至於有說什麼好話，柯文哲說：「沒有啦，就是握手而已。」



他聽到蔡總統稍早行程有姚文智陪同，簡單回說，不可能從頭到尾跟總統行程。（編輯：管中維）1070217



