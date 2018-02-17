/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 羽生結弦初二路況大樂透
>rss

總統保安宮發紅包福袋 柯文哲姚文智陪同

發稿時間：2018/02/17 14:02

最新更新：2018/02/17 14:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文（前右）17日至台北市保安宮參拜祈福，並發送總統府特製的福袋紅包，小朋友穿著紅衣排隊領取總統紅包沾喜氣。中央社記者裴禛攝 107年2月17日總統蔡英文（前右）17日至台北市保安宮參拜祈福，並發送總統府特製的福袋紅包，小朋友穿著紅衣排隊領取總統紅包沾喜氣。中央社記者裴禛攝 107年2月17日

（中央社記者羅苑韶台北17日電）今天是大年初二，總統蔡英文上午到台北市保安宮上香獻花，與台北市長柯文哲一起發放新春紅包福袋，擬參選台北市長的民進黨立委姚文智陪同緊鄰站在蔡總統一旁。

蔡總統上午到保安宮上香獻花，祈求國泰民安，並向大殿保生大帝行三鞠躬禮，隨後在廟方人員引導下，與柯文哲並列發放新春紅包福袋。

姚文智緊鄰站在蔡總統右側，排隊領福袋的民眾先經過姚文智、領取總統福袋後，行經保安宮董事長廖武治，再自柯文哲手中接過內裝2顆桂圓、蓬蓬的保安宮福袋。

第一個自蔡總統手中領取福袋的蔡姓學生說，他清晨5時就來排隊。第二個領取福袋的新店王小姐說，她得知蔡總統發放福袋的行程後，上午6時來到保安宮排隊等候。她展示總統府一元春節卡片說，希望總統帶領國家國泰民安、風調雨順、經濟繁榮。

姚文智在與柯文哲一起送蔡總統上座車離去後，回答中央社記者詢問，蔡總統是否是以行動對他表示支持，姚文智說，過年喜氣洋洋，大家一起同樂，不必跟選舉劃上等號。

他又說，上午先行陪同蔡總統到覺修宮上香，「所以到保安宮前，已經先做了rehearsal（排練）。」

姚文智表示，進入保安宮大殿時，總統叫喚他靠近，站在她身後。

蔡總統保安宮行程，姚文智從頭到尾陪同，一時成焦點，前後與柯文哲接受電子媒體聯訪。

柯文哲在蔡總統離去後接受媒體聯訪表示，因為要和總統同台，前一天特別翻箱倒櫃找出衣服，想要穿漂亮一點。

提到稍早和總統的互動，他說，進入大殿後，蔡總統轉頭對他揮一下手，要他向前靠近。

被問到是否向總統拜年，柯文哲回答對總統說：「長官加油」。

柯文哲表示，有和姚文智握手。媒體提問，和姚文智互動是否有肅殺之氣，柯文哲回說：「過年期間就是要說好話。」至於有說什麼好話，柯文哲說：「沒有啦，就是握手而已。」

他聽到蔡總統稍早行程有姚文智陪同，簡單回說，不可能從頭到尾跟總統行程。（編輯：管中維）1070217

總統蔡英文（前中）17日至台北市保安宮參拜祈福，台北市長柯文哲（前左2）、民進黨籍立委姚文智（中後）等出席陪同。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者裴禛傳真 107年2月17日總統蔡英文（前中）17日至台北市保安宮參拜祈福，台北市長柯文哲（前左2）、民進黨籍立委姚文智（中後）等出席陪同。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社記者裴禛傳真 107年2月17日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 蔡英文柯文哲
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP