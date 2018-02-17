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梅健華也愛農曆新年 回憶充滿麻將聲

發稿時間：2018/02/17 16:19

最新更新：2018/02/17 16:36

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（中央社記者呂欣憓台北17日電）農曆新年在美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）心目中是第二棒的節日，他的過年回憶充滿了清蒸龍利魚的鮮香、燕窩湯的美味、以及夜半麻將聲的清脆。

梅健華今年與太太陳舲舲及小孩留在台灣過農曆年，他透過美國在台協會的臉書發文表示，農曆年是他心目中第二棒的節日，緊追第一名的聖誕節。

梅健華說，因為他從小在美國長大，過年時學校並沒有放假，但這是爸媽一年中唯一休息的時候，「所以我對過年的回憶充滿了清蒸龍利魚的鮮香、燕窩湯的美味、以及夜半麻將聲的清脆。」

他說，大人打麻將時總是一邊自嘲家裡的孩子沒出息，或者多麼不中用，這方面他爸媽很在行；他也說，全校就只有他跟姐姐倆有紅包拿，他們當然喜歡過年了，「因為這是我們專屬的節日！」現在長大成人了，更加體會過年的意義，尤其感受到台灣過年一定要和親友團圓。

梅健華說，他和Kathy（陳舲舲）已經帶孩子去吃晚餐、看電影，擴大慶祝情人節和小年夜，接下來幾天還要繼續玩、繼續煮，讓孩子們心中也能留下過年的鮮明回憶。（編輯：李淑華）1070217

新年好！農曆年是我心目中第二棒的節日，緊追第一名的聖誕節，因為我從小在美國長大，過年時學校並沒有放假，但這是爸媽一年中唯一休息的時候，所以我對過年的回憶充滿了清蒸龍利魚的鮮香、燕窩湯的美味、以及夜半麻將聲的清脆。大人打麻將時總是一邊自嘲家裡...

美國在台協會 AIT 貼上了 2018年2月15日

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