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馬英九關渡宮參拜 有獎徵答考民眾

發稿時間：2018/02/18 12:19

最新更新：2018/02/18 13:55

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前總統馬英九（前右）18日大年初三赴北投關渡宮參香祈福，並且與民眾進行有獎徵答，熱情互動。中央社記者徐肇昌攝　107年2月18日前總統馬英九（前右）18日大年初三赴北投關渡宮參香祈福，並且與民眾進行有獎徵答，熱情互動。中央社記者徐肇昌攝　107年2月18日

（中央社記者蘇龍麒台北18日電）前總統馬英九今天到台北市關渡宮參拜，與現場民眾熱情有獎徵答，發送紅包時還被婦人擁抱，也有許多民眾在領紅包時，不忘與馬英九合照。

今天是農曆大年初三，馬英九一早就來到關渡宮參拜。他說，希望台灣未來一年能夠「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」。

他說，颱風不可能沒有，如果完全沒有颱風，台灣就缺水了，只能希望颱風小一點；出口多的部分，是因為台灣的生產不只對台灣內部，還是對全世界的，靠這樣的實力讓台灣人過得好。

隨後馬英九就展開有獎徵答，出題目問民眾有關關渡宮供奉的主神媽祖的問題。他問到包括媽祖的名字、媽祖是什麼地方的人、媽祖是哪個朝代的人、媽祖是哪個皇帝統治時的人等問題，正確回答者可以獲得馬英九提供的春聯。

有獎徵答後，馬英九到關渡宮的廣場上發放紅包與春聯，並一一與民眾握手，期間不斷有民眾要求合照，馬英九都來者不拒，開心合照；有民眾要求以自拍方式合照，他也與民眾一起玩自拍。

馬英九還一度抱起民眾的小嬰兒，還有婦人擁抱馬英九，互動相當熱烈。馬英九發放紅包與春聯超過40分鐘，現場排隊人龍還是沒有間斷。（編輯：張良知）1070218

農曆狗年到，前總統馬英九（前右）18日大年初三赴北投關渡宮參香祈福時，伸手撫摸現場民眾抱著的小狗，開心表示好運當頭。中央社記者徐肇昌攝　107年2月18日農曆狗年到，前總統馬英九（前右）18日大年初三赴北投關渡宮參香祈福時，伸手撫摸現場民眾抱著的小狗，開心表示好運當頭。中央社記者徐肇昌攝　107年2月18日
前總統馬英九（左）18日大年初三赴北投關渡宮參香祈福，現場並發送紅包，與民眾一同分享喜氣。中央社記者徐肇昌攝 107年2月18日前總統馬英九（左）18日大年初三赴北投關渡宮參香祈福，現場並發送紅包，與民眾一同分享喜氣。中央社記者徐肇昌攝 107年2月18日
農曆春節大年初三，前總統馬英九（中）18日赴關渡宮參香祈福，向熱情民眾揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　107年2月18日農曆春節大年初三，前總統馬英九（中）18日赴關渡宮參香祈福，向熱情民眾揮手致意。中央社記者徐肇昌攝　107年2月18日
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