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蔡總統雲嘉投廟宇參拜 發福袋湧人潮

發稿時間：2018/02/18 18:28

最新更新：2018/02/18 18:35

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總統蔡英文（左4）18日下午前往南投縣名間鄉松柏嶺受天宮參拜祈福，並致贈匾額。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月18日總統蔡英文（左4）18日下午前往南投縣名間鄉松柏嶺受天宮參拜祈福，並致贈匾額。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月18日

（中央社記者葉子綱、蕭博陽18日綜合報導）總統蔡英文農曆春節廟宇上香、發福袋之行，今天下午前往南投、雲林、嘉義市廟宇，現場湧進人潮排隊等候領取，充滿年節熱鬧氣氛。

蔡總統到南投縣名間鄉松柏嶺受天宮祈福參拜，並致贈「威靈赫奕」匾額，總統府準備2000個狗年福袋，由蔡總統親自發送，民眾熱情喊著「總統好」、「總統新年快樂」，蔡總統也親切回應。

蔡總統離開後不久，中國國民黨主席吳敦義也抵達松柏嶺受天宮參拜祈福，兩人並未碰面。

總統之後到西螺福興宮，等候的民眾看到總統出現，高聲「總統好」。蔡總統由雲林縣長李進勇、福興宮董事長楊文鐘及地方各界陪同上香，楊文鐘贈匾「太平永佑」。

楊文鐘說，一名從事製匾業的信徒，虔誠信奉太平媽祖，事業順利發展，聽到總統要來，主動製作金匾由福興宮贈送。

總統在福興宮發福袋時，大排長龍的民眾開心地一一領取，還有人在拿到福袋的一刻歡呼。

現場發送1000個福袋，蔡總統隨後轉往嘉義市嘉邑城隍廟上香並發送福袋。（編輯：黃瑞弘）1070218

總統蔡英文（中）18日下午到南投縣名間鄉松柏嶺受天宮祈福參拜，並親自發送狗年福袋，與民眾親切互動。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月18日總統蔡英文（中）18日下午到南投縣名間鄉松柏嶺受天宮祈福參拜，並親自發送狗年福袋，與民眾親切互動。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年2月18日
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