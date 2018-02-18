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老翁嗆聲 府：統促黨言行激烈維安緊跟

發稿時間：2018/02/18 21:27

最新更新：2018/02/18 21:27

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（中央社記者劉麗榮台北18日電）蘋果日報報導「老翁領紅包嗆小英下台，才知排隊民眾皆特勤」。總統府今天說，老翁的真實身分是中華統一促進黨成員，言行極端，維安人員近身跟隨，確保總統與民眾安全。

蘋果日報報導，總統蔡英文年初一起展開春節祈福之旅，全國走透透參拜廟宇、發紅包，台南一名鍾姓老翁16日混在排隊人龍中，藉著領紅包的機會近身嗆總統下台，話一出口，就被前後排隊民眾團團包圍迅速架離，影片曝光後引發網友質疑，這幾天來的熱潮是否都是維安人員混充在內營造的假像。

總統府今天晚間表示，這是一則未經查證，不實的報導。事實上，報導中這位「鍾姓老翁」，真實身分是中華統一促進黨成員，長期以來言行激烈極端，在各種維安警備場合，為了避免維安對象與國民受到危害，都會被投以高度注意。

總統府說，民眾16日在台南首廟天壇領取總統福袋期間，這名統促黨份子混入群眾，現場安全人員基於職責與勤務需要，採取近身跟隨，應即時排除可能維安風險，確保總統與現場國民的安全無虞，這是相關勤務辦理的標準程序，影片中呈現的，就是軍警執行跟隨這名統促黨成員的畫面。

府方指出，報導卻在未經查證下引用所謂「中華武裝民政府」統派極端人士的說法，炮製此為特勤人員排隊領紅包，消費熱情的鄉親與軍警人員，甚至以相關成員網頁留言稱為「網友」言論，誤導輿論，這樣的新聞處理不僅與專業相去甚遠，對辛勤維安的軍警人員，更是不公平的無端指控。

總統府說，為避免錯假訊息淆誤輿論，蘋果日報應該即刻更正這項不正確的報導，並向軍警維安人員表達歉意。（編輯：蘇志宗）1070218

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