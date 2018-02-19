總統送禮的藝術 有這3點考量

總統蔡英文去年出訪友邦，致贈馬紹爾群島總統海妮的禮物選擇了阿美族工藝家徐香蘭的樹皮畫「原起不滅」，其中大樹支脈相承意象，正好展現兩國關係及南島文化欣欣向榮的發展。中央社記者鄭傑文攝 107年2月19日

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統身為國家最高領導人，動見觀瞻，舉凡出訪友邦、接待國外友人、挑選伴手禮，皆是大學問。送禮三面向，讓台灣藝術家提升國際能見度、展現台灣工藝技術、有讓人感動的故事。



總統府每年接待許多國內外賓客，而總統、副總統出訪也會攜帶伴手禮，如何挑選出合適的禮品，總統府官員煞費苦心。



總統府官員指出，總統、副總統致贈國內外賓客的禮品，具有國家級高度，代表台灣文化及創意等多元意涵，更是台灣文化與文創對外傳播的重要媒介，府內人員每年都要腦力激盪，發想優質禮品，希望禮品能讓受贈者印象深刻，甚至感動。



為了客製台灣特色的禮品，總統府人員與文化部、台灣工藝發展協會、外貿協會推薦的台灣精品廠商、青年文創企業合作，開發具在地文化及總統府意象的紀念禮。



總統府近年開發的一款「台灣黑熊讚手機座」，就是與青年文創企業「木匠兄妹」合作的禮品。



總統府官員說，這對年輕兄妹接手父親在后里的傳統木材工廠，導入新時代文創的全新生命；手機座以特有的台灣黑熊，站在台灣這片土地上，取其諧音「台灣非常讚」，實用又具紀念意義。



另外一款「活版鉛字印章－復古打字機款」，則多是贈送給國外智庫學者、文化藝文界人士。



總統府官員說，這款禮品以傳統打字機外型設計而成，可以當做文鎮，而打字機內裝「人權和平公義新台灣」9個鉛字，則可以拓印使用；這是與「日星鑄字行」合作開發的商品，「日星鑄字行」是台灣僅存的中文字活版印刷廠，近年轉型為文創藝術，希望保留台灣美麗活版印刷字。



「總統府一年接待這麼多賓客，其實是一個很好的行銷機會」，總統府官員說，府方發想這些禮品，盼給年輕設計師、本土在地工藝家展現的平台。



另外，總統蔡英文就任後，已出訪友邦3次，致贈各國元首的伴手禮，總統府與外交部也都根據訪問國家、對象仔細考量。



去年11月蔡總統出訪太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島，總統府、外交部、原民會挑選的藝術及手工藝品，則展現台灣濃厚原住民文化特色，而且每件作品背後都有獨特的故事；總統府當時特地召開記者會，特地邀請藝術家現身說明創作的理念。



例如送給馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）的禮物，是阿美族作者徐香蘭的「原起不滅」樹皮畫。



總統府當時的思考是，海妮不僅是馬紹爾群島第一位女性總統及博士總統，也是馬紹爾相當重要的教育家。在台灣社會，不同族群都常以「種樹」來比喻教育。贈送樹皮製成的大樹掛畫，可以傳達對海妮推動教育工作的欽佩。同時，樹皮雕畫使用了阿美族的傳統技藝，大樹支脈相承的意象，展現兩國關係及南島血緣欣欣向榮的發展。



送給海妮的丈夫齊吉納（Thomas Kijiner Jr.）的禮物是「邵族魚筌（魚籠）」。魚筌是一種抓大魚放小魚的陷阱，有永續漁獵的生活智慧。



總統府官員說，齊吉納喜愛釣魚，致贈邵族工藝師特製的魚筌，不僅具有代表性，更能促進台灣和馬紹爾群島兩國原住民在傳統生態智慧上的交流。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070219





總統蔡英文去年出訪友邦時，選擇以原民製品「邵族魚筌」致贈馬紹爾群島總統海妮的先生齊吉納，象徵邵族族人取之自然、用之生活、永續漁獵的生活智慧。中央社記者鄭傑文攝 107年2月19日

總統府官員指出，總統、副總統致贈國內外賓客的禮品，具有國家級高度，代表台灣文化及創意等多元意涵，更是台灣文化與文創對外傳播的重要媒介，府內人員每年都要腦力激盪，發想優質禮品。中央社記者鄭傑文攝 107年2月19日