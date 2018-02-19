總統送禮的藝術 有這3點考量

發稿時間：2018/02/19 08:48
最新更新：2018/02/19 12:41
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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統身為國家最高領導人，動見觀瞻，舉凡出訪友邦、接待國外友人、挑選伴手禮，皆是大學問。送禮三面向，讓台灣藝術家提升國際能見度、展現台灣工藝技術、有讓人感動的故事。總統府每年接待許多國內外賓客，而總統、副總統出訪也會攜帶伴手禮，如何挑選出合適的禮品，總統府官員煞費苦心。總統府官員指出，總統、副總統致贈國內外賓客的禮品，具有國家級高度，代表台灣文化及創意等多元意涵，更是台灣文化與文創對外傳播的重要媒介，府內人員每年都要腦力激盪，發想優質禮品，希望禮品能讓受贈者印象深刻，甚至感動。為了客製台灣特色的禮品，總統府人員與文化部、台灣工藝發展協會、外貿協會推薦的台灣精品廠商、青年文創企業合作，開發具在地文化及總統府意象的紀念禮。總統府近年開發的一款「台灣黑熊讚手機座」，就是與青年文創企業「木匠兄妹」合作的禮品。總統府官員說，這對年輕兄妹接手父親在后里的傳統木材工廠，導入新時代文創的全新生命；手機座以特有的台灣黑熊，站在台灣這片土地上，取其諧音「台灣非常讚」，實用又具紀念意義。另外一款「活版鉛字印章－復古打字機款」，則多是贈送給國外智庫學者、文化藝文界人士。總統府官員說，這款禮品以傳統打字機外型設計而成，可以當做文鎮，而打字機內裝「人權和平公義新台灣」9個鉛字，則可以拓印使用；這是與「日星鑄字行」合作開發的商品，「日星鑄字行」是台灣僅存的中文字活版印刷廠，近年轉型為文創藝術，希望保留台灣美麗活版印刷字。「總統府一年接待這麼多賓客，其實是一個很好的行銷機會」，總統府官員說，府方發想這些禮品，盼給年輕設計師、本土在地工藝家展現的平台。另外，總統蔡英文就任後，已出訪友邦3次，致贈各國元首的伴手禮，總統府與外交部也都根據訪問國家、對象仔細考量。去年11月蔡總統出訪太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島，總統府、外交部、原民會挑選的藝術及手工藝品，則展現台灣濃厚原住民文化特色，而且每件作品背後都有獨特的故事；總統府當時特地召開記者會，特地邀請藝術家現身說明創作的理念。例如送給馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）的禮物，是阿美族作者徐香蘭的「原起不滅」樹皮畫。總統府當時的思考是，海妮不僅是馬紹爾群島第一位女性總統及博士總統，也是馬紹爾相當重要的教育家。在台灣社會，不同族群都常以「種樹」來比喻教育。贈送樹皮製成的大樹掛畫，可以傳達對海妮推動教育工作的欽佩。同時，樹皮雕畫使用了阿美族的傳統技藝，大樹支脈相承的意象，展現兩國關係及南島血緣欣欣向榮的發展。送給海妮的丈夫齊吉納（Thomas Kijiner Jr.）的禮物是「邵族魚筌（魚籠）」。魚筌是一種抓大魚放小魚的陷阱，有永續漁獵的生活智慧。總統府官員說，齊吉納喜愛釣魚，致贈邵族工藝師特製的魚筌，不僅具有代表性，更能促進台灣和馬紹爾群島兩國原住民在傳統生態智慧上的交流。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070219
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