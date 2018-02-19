國史館萬件館藏活化 交審鑑委員會判定

（中央社記者葉素萍台北19日電）國史館目前收藏的歷屆總統、副總統禮品約1萬4000多件；但國史館館長吳密察認為，其中真正值得珍貴保存的文物約4000、5000件左右，剩下的應該交由審鑑委員會判定典藏效益。



吳密察舉例，總統下鄉曾收過民眾贈送的棒球帽、背心外套，或者總統蔡英文上任後收到空氣清淨機，這些是不是屬於「值得永久珍藏」的文物，都值得考慮。



總統、副總統文物管理條例去年12月修訂通過，讓國史館可以對總統、副總統文物類別及保存價值作分類、分級管理。



總統、副總統文物經國史館評估其來源性、歷史性、文化性、藝術性，不符典藏效益者，應制定註銷計畫，送總統、副總統文物審鑑委員會審定後，辦理文物註銷。另外，國史館得將總統、副總統文物的管理及應用，委任其所屬機關或委託其他機關機構辦理。



吳密察說，早年，要送禮物給總統、副總統，必須經過層層的關卡，所以數量較少，民主化之後，總統下鄉的機會多，收到來自民眾送的禮物也增加許多。



依規定價值超過新台幣3000元以上的禮品，都要移交給國史館登錄為文物典藏管理，目前國史館典藏的歷屆總統、副總統禮品約有1萬4000多件，國史館新店庫房與台北庫房容納量都爆滿。



吳密察認為，這1萬4000件禮品當中，真正值得珍貴保存為總統文物約4000、5000件，其他絕大部分沒有永遠珍藏的價值，應該交給審鑑委員會判定典藏效益，如果委員會認為不具永久珍藏的價值，就可以根據法規，註銷文物身分，依國有財產法相關規定處理。



他說，新修訂的總統、副總統文物管理條例，讓國史館可以委託其他機關機構辦理管理總統副總統文物，例如，由李石樵等7名畫家共同創作的「高山仰止」，如果給美術館典藏，溫度、濕度控制，會比國史館保存的條件好；又例如，南太平洋友邦送給歷屆總統的文物，如果放在台東的史前文化博物館，還可以與其他相應的文物作搭配展覽。



吳密察說，文物保存溫濕度控制、消防設備都很講究，不同材質的文物，也不能放在一起，例如，總統、副總統文物當中，很多是中南美洲、大洋洲友邦，用當地材料編織而成的手工藝品，其中含有鹽份；有些文物保存則是要用無酸紙仔細包覆，文物保存有很多「眉角」，庫房的設備必須多樣化，國史館不一定有這些專業設備，若能送到更專業、有更好設備的機構，對文物保存更好。



吳密察說，國史館今年的重點工作項目之一，就是依照新的管理條例，組織審鑑委員會，看目前典藏的文物是不是可以註銷，是否可以委託專業的博物館管理。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070219