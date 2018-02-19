/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
2018Dog newyear
搜尋
關鍵字： 初四路況NBA羽生結弦
>rss

國史館萬件館藏活化 交審鑑委員會判定

發稿時間：2018/02/19 08:48

最新更新：2018/02/19 08:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍台北19日電）國史館目前收藏的歷屆總統、副總統禮品約1萬4000多件；但國史館館長吳密察認為，其中真正值得珍貴保存的文物約4000、5000件左右，剩下的應該交由審鑑委員會判定典藏效益。

吳密察舉例，總統下鄉曾收過民眾贈送的棒球帽、背心外套，或者總統蔡英文上任後收到空氣清淨機，這些是不是屬於「值得永久珍藏」的文物，都值得考慮。

總統、副總統文物管理條例去年12月修訂通過，讓國史館可以對總統、副總統文物類別及保存價值作分類、分級管理。

總統、副總統文物經國史館評估其來源性、歷史性、文化性、藝術性，不符典藏效益者，應制定註銷計畫，送總統、副總統文物審鑑委員會審定後，辦理文物註銷。另外，國史館得將總統、副總統文物的管理及應用，委任其所屬機關或委託其他機關機構辦理。

吳密察說，早年，要送禮物給總統、副總統，必須經過層層的關卡，所以數量較少，民主化之後，總統下鄉的機會多，收到來自民眾送的禮物也增加許多。

依規定價值超過新台幣3000元以上的禮品，都要移交給國史館登錄為文物典藏管理，目前國史館典藏的歷屆總統、副總統禮品約有1萬4000多件，國史館新店庫房與台北庫房容納量都爆滿。

吳密察認為，這1萬4000件禮品當中，真正值得珍貴保存為總統文物約4000、5000件，其他絕大部分沒有永遠珍藏的價值，應該交給審鑑委員會判定典藏效益，如果委員會認為不具永久珍藏的價值，就可以根據法規，註銷文物身分，依國有財產法相關規定處理。

他說，新修訂的總統、副總統文物管理條例，讓國史館可以委託其他機關機構辦理管理總統副總統文物，例如，由李石樵等7名畫家共同創作的「高山仰止」，如果給美術館典藏，溫度、濕度控制，會比國史館保存的條件好；又例如，南太平洋友邦送給歷屆總統的文物，如果放在台東的史前文化博物館，還可以與其他相應的文物作搭配展覽。

吳密察說，文物保存溫濕度控制、消防設備都很講究，不同材質的文物，也不能放在一起，例如，總統、副總統文物當中，很多是中南美洲、大洋洲友邦，用當地材料編織而成的手工藝品，其中含有鹽份；有些文物保存則是要用無酸紙仔細包覆，文物保存有很多「眉角」，庫房的設備必須多樣化，國史館不一定有這些專業設備，若能送到更專業、有更好設備的機構，對文物保存更好。

吳密察說，國史館今年的重點工作項目之一，就是依照新的管理條例，組織審鑑委員會，看目前典藏的文物是不是可以註銷，是否可以委託專業的博物館管理。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070219

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

一週重要新聞影像回顧（0211-0217）

花蓮地震災情

花蓮地震災情

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
春節走春
春節走春
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP