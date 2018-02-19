總統文物琳瑯滿目 國史館來揭密

由李石樵、李梅樹、呂基正、馬白水、楊三郎、廖繼春與劉獅7名畫家共同創作的國寶畫作「高山仰止」曾佚失一段時日，民國99年被時任總統府秘書長廖了以發現後重見天日，目前畫作收藏在國史館台北庫房。中央社記者張皓安攝 107年2月19日

（中央社記者葉素萍台北19日電）國史館人員小心翼翼戴上手套，打開庫房，蔣中正夫婦坐過的轎組、本土畫家李石樵等人創作的「高山仰止」、史瓦濟蘭送給前總統馬英九的花豹標本，這些文物鮮少在媒體前曝光。



歷任元首出訪、下鄉、接待賓客，常收到許多禮物，依總統副總統文物管理條例規定，價值超過新台幣3000元的禮品就列為「文物」，要移交國史館典藏。



根據國史館統計，目前收藏的總統、副總統禮品約1萬4000多件；其中，馬英九任內有6000餘件，陳水扁任內有近4000件，總統蔡英文上任至今則收到500多件禮品。



這些禮品五花八門，包括名家畫作、各地陶瓷、玻璃藝品、手工木雕、甚至有動物標本。



國史館館內陸續展出部分文物，其中，最顯目的一件是「台馬號」獨木舟，它長達4.67公尺，寬為3.3公尺。



這艘獨木舟，是民國94年，前總統陳水扁訪問南太邦交國馬紹爾群島，當時馬國總統諾特（Kessai Note）將當地居民作為海上交通工具的獨木舟送給陳水扁，兩人共同命名為台馬號。



這艘馬紹爾群島傳統舷外浮桿獨木舟太巨大，後來還出動軍艦，才把台馬號運回台灣。



在國史館門禁森嚴的台北倉庫裡面，則是外界極少有機會看到的典藏文物，包括，蔣介石和夫人蔣宋美齡坐過的轎子。





國史館人員小心翼翼戴上手套，打開庫房，故總統蔣中正夫婦坐過的轎組等重要文物展現眼前，這些文物鮮少在媒體前曝光。中央社記者張皓安攝 107年2月19日

國史館官員聽過總統府老員工提起一段小故事，當時蔣介石、蔣宋美齡到偏遠山區巡視，車輛到不了的地方，必須以轎子代步。轎夫們比較喜歡替蔣宋美齡抬轎，一方面是因為蔣宋美齡體重比較輕，另一方面是蔣宋美齡打賞轎夫，出手比較大方。



此外，台北倉庫裡面，引人注目的還有史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）送給馬英九的花豹標本。



以及由李石樵、李梅樹、呂基正、馬白水、楊三郎、廖繼春與劉獅7名畫家共同創作的「高山仰止」。這是民國49年「中國美術協會」為慶祝蔣中正就職所共同創作，當時7位畫家特地組隊前往玉山，進行為期一週的實地寫生。



這幅國寶畫作曾經佚失51年，民國99年被當時的總統府秘書長廖了以發現藏在總統府三峽橫溪庫房的角落，經過修復，曾經懸掛在總統府虹廳；目前畫作收藏在國史館台北倉庫。



蔡總統上任至今，已收到575件禮品，包括，以蔡總統名字為靈感的老鷹水墨畫、愛貓「蔡阿才」肖像畫，還有民眾考量到蔡總統養貓，而送她的空氣清淨機，這些都交由國史館收藏管理。



台北庫房僅50坪左右塞不下這1萬4000件文物，有更多的是放在國史館的新店倉庫。



國史館努力活化這些文物的保存，包括不定期換展，例如，現在國史館正展出「食桌上的和風-館藏日本食器精選」，就是國史館典藏的日本食器，來源是總統、副總統受贈的外交禮品。



國史館「總統的藝廊」廊道，目前正展出的「城市榮譽的象徵-館藏各國市鑰精選」，也是從館藏總統、副總統文物中，精選來自美、歐、非洲等10餘國的20餘座大小城市市鑰，讓參觀者可以一窺千里以外不同國家市鑰的藝術造型。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070219





在國史館門禁森嚴的台北倉庫裡面，藏有外界極少有機會看到的典藏文物，包含史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）送給前總統馬英九的花豹標本等。中央社記者張皓安攝 107年2月19日