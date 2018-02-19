立委運動風 有人獨鍾桌球有人愛瑜珈

（中央社記者劉冠廷台北19日電）立委掀起運動風，如立委蕭美琴是個標準棒球迷，蔣萬安、高志鵬瘋籃球、江永昌熱愛桌球，而將代表國民黨投入彰化縣長選舉的王惠美也是位桌球好手，立委李彥秀則愛瑜珈。



朝野立委熱愛球類運動，如民進黨立委高志鵬、國民黨立委蔣萬安等人喜愛打籃球、民進黨立委江永昌熱愛桌球等；女立委們不遑多讓，民進黨立委蕭美琴是個標準棒球迷，偶爾也會小試身手；民進黨立委劉世芳擔任「高雄市體育會足球委員會」主委，曾下場踢足球試水溫展現功力。



將代表國民黨投入彰化縣長選舉的國民黨立委王惠美多數人的印象大概是在立法院犀利的問政風格，或是穿梭在鄉里間的選民服務的形象；除了勤於問政外，王惠美私底下是個體育好手。



熱愛桌球運動王惠美表示，桌球需要冷靜的判斷力來策略規畫，才能在有限的空間與局數中擊敗對手；這樣的邏輯，放諸所從事的公共事務上，兩者不謀而合。



王惠美說，年輕時因緣際會接觸了桌球運動，覺得其中樂趣無窮，且除了體力外更需要精準的判斷力與敏銳的觀察力。唸書時期曾擔任桌球校隊、征戰四方外；在擔任彰化縣議員期間，多次在各縣市議員運動會中，代表彰化縣議會參與桌球項目的競賽，為彰化縣爭光。



談到桌球，王惠美在言談間透露出她獨特的見解，她說，桌球不只是一個需要體力的運動，還需要選手完全的專注力，冷靜的思考判斷能力以及在來回擊球間的策略規劃，才能在有限的空間與局數中，擊敗對手、獲得勝利。



除了球類運動外，國民黨立法院黨團書記長李彥秀則熱愛瑜伽，她表示，民意代表的工作壓力大，時間零碎，又要兼顧家庭生活，要找到完整的運動時間並不容易。因此，平常習慣做瑜伽或是有氧體操保持運動習慣。



李彥秀說，她的辦公室就有放置瑜伽墊，可以利用空檔時間進行瑜伽伸展的動作，或是觀看影片跟著老師做有氧運動維持體力。（編輯:溫貴香）1070219