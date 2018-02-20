院長級導覽 歷任閣揆小秘密如數家珍

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院古蹟導覽志工隊長林勝男與前行政院長毛治國是同學，他笑說自己是「院長級導覽」，熟稔歷任閣揆大小事，信手拈來是故事，例如這棵樹是連戰種的、簽名最整齊的是游錫堃。



林勝男表示，他曾就讀泰國亞洲理工學院（AIT），當時與毛治國是同學；回台後到中華電信服務，2003年退休後就擔任國定古蹟的導覽志工至今，導覽經歷已有15年。他笑說，每次帶團介紹行政院古蹟，他都自稱「院長級導覽」。



豐富的導覽經歷，讓林勝男對行政院的一草一木、一磚一瓦都相當熟悉，他指著政院中庭一顆小葉欖仁樹告訴中央社記者，這是前院長連戰出訪南美洲時獲贈的禮物，回國後就種在這裡；現在花木扶疏的中庭，原本是停車場，廁所化糞池也設在旁邊，前院長郝柏村覺得臭，下令將廁所改建、移走化糞池，前院長蕭萬長任內，才改成花園。



院長的辦公室地點也有故事。林勝男說，院長辦公室原本設在中央棟3樓，前總統蔣經國擔任行政院長後期，因考量身體健康因素，改設在2樓，就此沿用至今；第一會議室院長座位背後的石牆也是蔣經國任內增設，確實原因不得而知，可能是為了美觀，也有一說是為了風水，山形石牆有「靠山」的含義在內。



林勝男對歷任閣揆有獨到看法，他認為，游錫堃是最認真的院長，因為從歷任院長的簽名可看出，游的簽名最整齊，一筆一畫清清楚楚，絕不減筆；最幸運的院長則是蘇貞昌，規劃多年的雪山隧道和高鐵，都在任內完工。



林勝男對歷任院長的事蹟也相當熟稔，像是一般人以為任期最短的閣揆是馬政府的最後一任行政院長張善政，任期逾3個月，但林勝男說，其實最短命的院長應該是何應欽，任期從民國38年3月12日到同年6月13日，僅約3個月；在任最久的則是陳誠，當了兩任共9年的院長；另外，孫科則是唯一一位曾歷任行政院長、考試院長和立法院長的「三院院長」。



行政院古蹟導覽的最後，來到行政院大門口。林勝男指著鋪著紅地毯的中央大門說，行政院正中大門原本只有正副院長可出入，其他官員或民眾來洽公，都要走旁邊的小門。游錫堃當院長任內，開放民眾參觀行政院古蹟，並認為人民最大，指示正中大門誰都可以走，因此他建議，民眾若有參觀行政院，最後務必從正中大門出入，享受「院長級待遇」。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070220