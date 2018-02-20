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民進黨主張開議總質詢同步 立院26日先協商

發稿時間：2018/02/20 09:53

最新更新：2018/02/20 09:53

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（中央社記者溫貴香台北20日電）民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，27日開議當天就進行行政院長施政質詢，26日立法院長蘇嘉全將召集朝野協商，若無共識下午改談話會進行表決。

因應立法院新會期27日開議，蘇嘉全26日上午將召集朝野黨團協商開議日期等相關事宜，柯建銘受訪表示，新會期的重要議程123分別是「一個國營事業單位預算案、兩個人事同意權(促進轉型正義委員會、國家通訊傳播委員會補提名)、三大改革(軍人年改、司法改革、組織再造)」，至於重大優先法案，彙整當中。

柯建銘說，內政部最重要是都市更新條例修正草案(簡稱都更條例)、農委會的重要法案包括有機農業法草案、配合農田水利會升格改制將完成農村及農田水利署組織法、農田水利會改制條例、農田水利法等3部法律的相關配套。經濟部就是礦業法修正草案、公司法部分條文修正草案，還有空氣污染防制法部分條文修正草案。

軍改部分，柯建銘說，軍人年金改革案，由立法院外交及國防委員會主審；促轉委員會人事同意權與NCC委員補提名，要等行政院長總質詢結束，被提名人的名單才會送進立法院，總質詢結束約4月多。

行政院長施政總質詢是否確定27日開議當天就進行？柯建銘說，日前朝野黨團協商共識27日開議當天進行行政院長施政質詢，但最後國民黨團撤簽，國民黨團上會期也是如此，朝野黨團說好了結果不簽協商結論，26日上午蘇嘉全將召集朝野協商，「如果不行，下午改談話會，表決掉」。

柯建銘說，民進黨團主張27日開議當天就總質詢，估計總質詢結束已經4月多了。此外，民進黨立法院黨團幹事長與書記長人選，柯建銘表示，會用協調方式產生。（編輯:溫貴香）1070220

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