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行政院門口旁設水龍頭 供當年洽公民眾洗塵

發稿時間：2018/02/20 10:12

最新更新：2018/02/20 10:12

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（中央社記者顧荃台北20日電）行政院辦公大樓部分出入口旁設有洗塵池，原來這是日治時期考量泥土道路風沙大，為讓洽公者在進門前可以先整理儀容，便在門口旁設有自來水龍頭，在當時是相當先進的設施。

行政院所在的辦公大樓，原是日治時期的台北市役所（台北市政府），是日治時期後期，日本政府所蓋的最後一棟政府建築物，1998年被指定為國定古蹟。

負責行政院古蹟導覽的志工隊長林勝男說，台北市役所由日本設計師井手薰設計，作品包括中山堂、濟南教會等，承攬的營造商則是台灣的大同公司前身、協志營造廠。建築材料有日本空運來台的花崗岩，也有宜蘭產的雲水石，窗框與門扇都採用檜木，可說是融合台日特色。

在建築特色方面，林勝男指出，行政院屬於重視功能性的後現代主義建築，不再採用古典的羅馬式圓頂、希臘式三角屋頂或哥德式尖塔，改採平屋頂；正面為對稱的方形建築，強調簡潔方塊體與水平線條組合。另因受到裝飾藝術（Art Deco）的影響，正門的大門、透氣窗，均採用菱形裝飾。

也因為重視功能性，林勝男說，行政院部分出入口旁設有自來水龍頭的「洗塵池」，就是因為考量當時柏油路很少見，泥土路容易揚起風沙，為了讓洽公者進門前可以先洗去塵土，顯得較為整潔或有精神，因此設置洗塵池，是相當貼心的設施。雖然現在洗塵池已沒有使用，仍完整的保留了下來。

台北市役所從1937年開始規劃興建，歷時3年完工，建築技術在當時有相當高的評價。

林勝男說，像是舉行行政院會的第一會議室，室內挑高達9公尺；常用於舉行前後任行政院長交接典禮的大禮堂，上空採用大跨距鋼鐵桁架，與牆柱交接處呈現弧形，是當時最進步的構造。向上拉的窗戶使用「平衡錘」構造，利用物理原理，可使窗戶停留在任何高度，不向下滑落。

林勝男表示，行政院因為結構結實、外觀採用具有防空功能的褐色「國防色」磚，躲過二次大戰的空襲摧殘，完工至今70餘年，建築保存的相當完整，連門扇和門把都延用至今，只換過承軸。

因此林勝男說，當2014年太陽花學運群眾占領行政院時，看到行政院的門扇被抗議群眾拆了下來，讓他一度相當憂心，好在最後沒有受到太大損傷。

行政院辦公大樓古蹟每週五開放參觀，須在參觀兩天前完成預約，預約方式可上行政院網站「院區開放參觀」項目下查詢（網址：www.ey.gov.tw）。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070220

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