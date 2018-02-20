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松山霞海城隍廟抽中吉籤 王金平：團結為國

發稿時間：2018/02/20 10:36

最新更新：2018/02/20 10:45

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前立法院長王金平（右1）20日應邀赴台北松山霞海城隍廟，廟方抽出「中吉」籤。王金平說，每個廟宇的籤都不太一樣，但大家要往好的方向去想，團結一致為國家貢獻，念力是非常強大的。中央社記者葉素萍攝　107年2月20日前立法院長王金平（右1）20日應邀赴台北松山霞海城隍廟，廟方抽出「中吉」籤。王金平說，每個廟宇的籤都不太一樣，但大家要往好的方向去想，團結一致為國家貢獻，念力是非常強大的。中央社記者葉素萍攝　107年2月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）前立法院長王金平今天應邀赴台北松山霞海城隍廟，廟方抽出「中吉」籤。王金平說，每個廟宇的籤都不太一樣，但大家要往好的方向去想，團結一致為國家貢獻，念力是非常強大的。

農曆初五開工迎財神，王金平上午應邀赴台北松山霞海城隍廟，廟方準備了2萬份招財錢母發財金，松山霞海城隍廟外面，一早就擠滿民眾，排隊等著領取發財金，搶到頭香的彭先生昨天上午7時就從苗栗來排隊。

廟方今年抽出的台灣經濟財運籤是「中吉」籤，「南販珍珠北販鹽，年來幾倍偵財添，勸君止此求田舍，心欲多時何日厭」。

廟方人員解釋，去年財神指示的是下下籤，今年抽到中吉籤，籤詩的意思是只要努力，不要貪，今年大家的財運都會比去年好很多，。

王金平受訪指出，希望每個人安分守己，盡自己的能力去奮鬥；安分守己社會才能夠平安安定，努力才能夠使自己的家運往上提升；自己能夠發揮所能才能夠為國家貢獻，為自己的事業達到最好的成功境界。

王金平說，每個廟宇所抽出來的籤都不太一樣，但是大家要往好的方向去想，每個國人都能夠有好的心念，大家要團結一致，為這個國家貢獻努力，為自己的事業打拚，他相信，念力是非常強烈、巨大，念力所發揮的影響力，會讓大家感到不可思議。1070220

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