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藍6都固守新北 搶攻台北台中桃園

發稿時間：2018/02/20 11:31

最新更新：2018/02/20 11:31

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（中央社記者謝佳珍台北20日電）中國國民黨備戰2018年縣市長選舉，6個直轄市除台中市已確定提名人選，其餘將按既定節奏，在農曆年後展開布局；國民黨希望守住新北市、奪回台北市，搶攻台中市、桃園市。

年底縣市長選舉攸關國民黨能否東山再起，黨主席吳敦義喊出保住現有執政縣市，設法多贏幾個非執政縣市，希望過半的目標，並認為「重中之重是雙北」。

光復台北市對國民黨具指標意義，在國民黨籍立委蔣萬安宣布不選後，目前已表態有前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文，不過，鄭麗文因母親跌倒，2月6日宣布停止選舉行程。

依時程規劃，國民黨台北市黨部預計3月後辦理初選，不急著出牌。身兼國民黨提名協調小組成員的國民黨副主席郝龍斌說，民進黨會選擇與台北市長柯文哲合作，不會派人參選，因此，國民黨3月、4月或5月再推人選，都不會太遲。

郝龍斌研判台北市長選舉將是國民黨與柯文哲對決，他認為，柯文哲政績不佳，處理大巨蛋、雙子星開發案等競選政見全部跳票，國民黨不是沒有勝選機會，但重點在團結與爭取年輕世代支持，一定要打到年輕人的心，吸引年輕選票。

新北市是國民黨目前執政縣市，有輸不得的壓力。新北市長朱立倫卸任，可能由新北市副市長侯友宜接棒參選，但侯友宜遲未鬆口。前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽已宣布參選。

國民黨新北市黨部預計3月2日起5天進行初選公告、登記、資格審查，預定3月25日結果出爐，確定提名人選。

面對民主進步黨可能由前行政院長蘇貞昌披掛上陣，國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，兵來將擋，水來土掩。選舉有主客觀條件，除黨內參選人條件外，民進黨執政成績優劣與大環境因素都會影響選情，國民黨會全力應戰，延續新北執政。

台中市方面，國民黨籍立法委員盧秀燕與江啟臣競逐黨內提名，初選民調最後由盧秀燕勝出，預計農曆年後通過提名，迎戰競選連任的台中市長林佳龍。

雖然尋求連任的林佳龍具現任優勢，但國民黨認為，台中交通、空氣污染問題、財政議題，恐怕是林佳龍連任包袱；市長提名人選出爐後，未來會結合市議員參選人聯合競選，強力監督台中市政，希望奪回執政權。

桃園市長部分，經過多次協調，曾任桃園縣長的國民黨籍立委吳志揚表態不參選，目前有意爭取提名的有國民黨籍立委陳學聖及前立委楊麗環。

國民黨桃園市黨部2月12日進行初選公告，2月21日受理登記，之後以全民調決定提名人選，對戰尋求連任的桃園市長鄭文燦。

至於由誰征戰台南市與高雄市，國民黨目前仍處於評估階段。台南市方面，已經表態競逐的有前台南大學校長黃秀霜，2月初在台南展開「思想起，博感情」行程的前國民黨籍立委高思博，雖然被視為可能的人選，但至今未表態。無黨籍的前台南市警察局長陳子敬則是已成立競選辦公室。

高雄市部分，國民黨籍立委陳宜民表態參選，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜雖是熱門人選之一，不過遲未鬆口，韓國瑜打算在3月7日擔任主委工作半年表態是否參選。

韓國瑜表示，國民黨有關高雄市長選舉的規則預計3月上旬出爐，預計3月下旬決定人選。（編輯：李淑華）1070220

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