立院採購執行效率提升 蘇嘉全：漂亮成績單

（中央社記者蔡佳伶台北20日電）立法院採購發包中心成立滿週年，立法院長蘇嘉全對106年公開辦理採購比率及執行效率大幅提升表示肯定。他表示，在國會行政改革方面，立法院又繳出一張漂亮的成績單。



蘇嘉全日前在立法院院務會議聽取採購發包中心運作滿週年的執行情形檢討報告，對立院106年公開辦理採購比率和執行效率較過去年度大幅提升，表示肯定。



立法院秘書長林志嘉表示，發包中心在106年1月1日成立後，第一件事就是建立規範明確且權責分明的採購制度，讓廠商能公平參與競爭，負責承辦的同仁能安心辦理採購。接著陸續完成建立採購作業SOP、明確劃分需求、採購、監督三角色間的權責，重行檢討契約範本並製作相關制式範本，以強化公開透明的採購制度、落實專責專業採購機制，確保採購效能與品質。



林志嘉說，依據立法院統計，發包中心成立一年以來，106年採公開方式辦理的總採購件數比率79.37%，與105年比率49.42%及第8屆（101年至104年）比率42.57%相較，已有明顯提升；總決標金額比率89.70%，也較105年比率75.42%及第8屆比率69.14%提升，在強化公開透明的採購制度方面，可說已展現執行成效。



另外，廢標比率，林志嘉說，106年公開辦理案件流(廢)標比率32.20%，與105年比率48.52%及第8屆比率53.36%相較，採購效率明顯提升。



林志嘉強調，蘇嘉全積極落實國會行政改革、強化公開透明的採購機制、提升採購效能，以及確保採購品質，這是立法院設置專責專業發包中心的宗旨，蘇嘉全也期許發包中心未來能秉持專業務實服務導向的態度及作為，建立公平、公開、透明的採購流程，促進廠商良性競爭，落實專責專業的採購任務。（編輯：溫貴香／張良知）1070220