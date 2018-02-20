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美國會台灣連線共同主席訪台 晤政府高層

發稿時間：2018/02/20 21:58

最新更新：2018/02/20 21:58

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（中央社記者陳俊華台北20日電）外交部今天表示，美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe, R-OK）應政府邀請率團訪台，將拜會政府高層及相關部會，增進對台美關係及區域安全議題的瞭解。

外交部今天發布新聞稿表示，殷荷菲應政府邀請，在20日到22日率領聯邦參議院及眾議院兩院軍事委員會議員及幕僚共19人來訪，訪團在台期間將拜會政府高層及相關部會，增進對台美關係及區域安全議題的瞭解，外交部對殷荷菲率團來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，殷荷菲現為美國聯邦參議院軍事委員會資深成員，自擔任參議院「台灣連線」共同主席十多年來，積極推動強化台美關係，是台灣在美國國會堅定友人。

外交部說，殷荷菲一向支持與台灣相關的議題，包括2017年10月美國總統川普出訪亞洲前，與參議院「台灣連線」另一共同主席梅南德茲（Robert Menendez）共同發起聯名函，向川普表達對台灣的堅定支持，聯名函共獲36位參議員連署；殷荷菲也長期支持強化台美軍事合作交流及對台軍售，成功協助將相關友台文字納入「2018會計年度國防授權法案」（2018 NDAA）。

外交部指出，隨同殷荷菲來訪的議員還包括聯邦參議員朗茲（Michael Rounds, R-SD）、恩斯特（Joni Ernst, R-IA）、蘇利文（Daniel Sullivan, R-AK），以及聯邦眾議員凱利（Trent Kelly, R-MS）等人。

外交部說，這次訪團不僅彰顯台美兩國友好情誼，也將有助增進團員對台美戰略夥伴關係的瞭解，並繼續在美國國會予台灣堅定支持。（編輯：楊玫寧）1070220

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