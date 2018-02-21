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遭譏失敗者聯盟 吳敦義：北市落選者反選上總統

發稿時間：2018/02/21 11:45

最新更新：2018/02/21 11:45

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（中央社記者謝佳珍台北21日電）中國國民黨內多名前立委表態爭取台北市長黨內提名，媒體追問黨主席吳敦義，有人說台北市變成「失敗者聯盟」？吳敦義說，「抱歉，不要說這種苛薄的話」，記得有一位台北市長落選了，選上總統。

國民黨台北市長黨內初選，多人表態競逐，包括前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨籍立委孫大千，以及台北市議員鍾小平。

吳敦義上午出席國民黨新春團拜受訪表示，台北市現在有意願參選的人數不少，一定會用公開、公平、公正的方法。初選登記後先進行協調，若能協調共同支持其中一人，就完成提名手續；若協調認為應該以全民調決定提名，就依照程序。

媒體詢及，台北市提名預計何時完成？吳敦義說，「你為什麼不去問民進黨什麼時候完成」，還有人陸續報名，怎麼可以馬上講完成；台北市初選時程，尊重台北市黨部主委黃呂錦茹看法。

外傳前台北縣長周錫瑋被拱選台北市長？吳敦義表示，他從未涉及那些傳聞或是人員異動，他不能表示意見。

黨內多人表態參選台北市長遭戲稱可組籃球隊，吳敦義表示，若都沒有人表達意願，會被說「零球隊」，人數多反而說是籃球隊。如果大家真正有志向，逐漸透過協調、初選機制，哪裡怕人多。

媒體追問，部分表態參選者是立委選舉失利轉戰，有人說台北市變成「失敗者聯盟」？吳敦義說，「抱歉，不要說這種苛薄的話」，他記得有一位台北市長落選了，選上總統。

黃呂錦茹受訪表示，台北市長黨內初選預計3月15日開始作業，4月中旬完成，提名人有7個月的時間可以跑基層，時程上不會太晚。

參加新春團拜的丁守中認為，台北市是領頭羊，太晚確定人選，很難取勝，最好3月底確定提名人選；有這麼多人表態參選，代表台北市長柯文哲不是沒辦法打敗。

鍾小平則說，他百分之百一定會參選，有這麼多同志表態參選，代表柯文哲外強中乾，是可以打敗的。

此外，前總統馬英九出席國民黨新春團拜時表示，民進黨過去曾說「國民黨不倒，台灣不會好」，但民進黨現在執政，台灣有更好嗎？社會有更和諧嗎？兩岸更和平繁榮嗎？(編輯：陳永昌)1070221

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